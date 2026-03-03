¡Öµ¹æ¤È¤·¤Æ¤ÎÉþ¡×¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÄêÈÖ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î°ìºý¡Ø¤Ê¤¼¤³¤ÎÉþ¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ëÄêÈÖ¤Ê¤Î¤«¡¡°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÉþ¤Î¸«¶Ë¤áÊý¡Ù¡ÊÃø¡§ÀÐÀî½Ó²ð¡Ë
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ø¼«Ê¬¤Ï¢þ¢þ¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉþ¤¬¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦´ð½à¤ÇÉþ¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¸²½¤Ï¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤âÌÌÇò¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ëÀÐÀî½Ó²ð»á
¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÍýÏÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²òÀâ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÀÐÀî½Ó²ð»á¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬½é¤ÎÃø½ñ¡¢¡Ø¤Ê¤¼¤³¤ÎÉþ¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ëÄêÈÖ¤Ê¤Î¤«¡¡°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÉþ¤Î¸«¶Ë¤áÊý¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥â¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬°¦¹¥¤¹¤ë68¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²òÀâ¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤ä¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÍÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¤Ê¤¼àÄêÈÖá¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡Ø¤Ê¤¼¤³¤ÎÉþ¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ëÄêÈÖ¤Ê¤Î¤«¡¡°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÉþ¤Î¸«¶Ë¤áÊý¡Ù
¡½¡½ËÜ½ñ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍÎÉþ¤ÎÄêÈÖ¡×¤ÎÄêµÁ¤È¤Ï¡©
ÀÐÀî¡¡ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎàÄêÈÖá¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÉÔÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤é¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÂç¿Í¤ÎÎ¹¹ÔÃå¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ä¥¤¡¼¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë³×¤«¤Ð¤ó¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÎÎ¹¹ÔÃå¤Ïµ¡Ç½¥¦¥¨¥¢¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï»Å»öÃå¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤ª¤Î¤º¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤ÄêÈÖ¡×¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤É¤¦¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£àÄêÈÖá¤È¤ÏàÀµ²òá¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÎÉþ¤òÁª¤Ö¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î´ð½à¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊàÄêÈÖá¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¸²½¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÀµÅý¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡ÊÉ¸½à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤ÈàÀµ²òá¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎàÄêÈÖá¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢¤½¤ÎàÄêÈÖá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ì¤í¤¦¤È¡©
ÀÐÀî¡¡¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¡¢Èó¾ï¤ËË¤«¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÍÎÉþ¤ÎÊ¸²½ÅªÂ¦ÌÌ¤¬µÞÂ®¤Ë¼º¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö°ÕÌ£¡×¤È¡Ö¼ÂÂÎ¡×¤ËÐªÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤ÐÁêÅö¤ÊÀª¤¤¤ÇàÆó¶Ë²½á¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¡½¡½Æó¶Ë²½¡¢¤Ç¤¹¤«¡£
ÀÐÀî¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¹â¤¤Éþ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÉþ¤Î²ÁÃÍ¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¡×¤ËÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éþ¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤äË¥À½¤Î²ÁÃÍ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥í¥´¤È¤¤¤¦µ¹æ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ç²Á³Ê¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¡¢°ì¼ï¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¹â¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥í¥´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö°Â¤¤Éþ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÁÇºà¤äË¥À½¤Î²ÁÃÍ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¤½¤®Íî¤È¤·¡¢Î®¹Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤³¤ó¤ÊÄã²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¤É¤Á¤é¤â¥í¥´¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¡Ö°ÕÌ£¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉþËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦¡Ö¼ÂÂÎ¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ´Ö¤Î¥¾¡¼¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤êÍÎÉþ¹¥¤¤Î¿Í¡¹¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÉþ¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î10Ç¯¤ÎÀµÂÎ¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ëº£¤É¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤«¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¡×¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤Ê2Âò¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¡¡¤³¤Î¸½¾õ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±Éþ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÍÎÉþ¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤ë¼ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¼º¤ï¤ì¤æ¤¯Ãæ´ÖÃÏÅÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤ÎàÄêÈÖá¤òºÆÄêµÁ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÏYouTube¤Ç¤â¼«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸½¾õ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤«¤é¡©
ÀÐÀî¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤¬ÍÎÉþ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊª¸ì¤äµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¼ï¤ÎÈãÉ¾À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»æ¤Î»¨»ï¤ÎÀª¤¤¤¬Íî¤Á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤Î¼çÀï¾ì¤¬SNS¤äÆ°²è¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¥Ð¥º¤ë¤«¡×¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Éþ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊ¸Ì®¤äÉþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÉ¾À¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Éþ¤ÎÁÇºà¤äË¥À½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤è¤ê¤â¡Ö¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÎ®¹ÔÃÙ¤ì¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯¿®¤Î¤Û¤¦¤¬¥¦¥±¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÀÐÀî¡¡ËÍ¤é¤âYouTube¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤¬¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½¤ÏÁé¤»ºÙ¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢ÍÎÉþ¤Î¡Ö°ÕÌ£¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼ÂÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤ÁÇºà¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤äÍÎÉþ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î»ÅÊý¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö½é¤Ï¥Ë¥Ã¥Á¤¹¤®¤ÆÃ¯¤â¸«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¹¥É¾¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜ½ñ¤âËÁÆ¬¤¬¡ÖÁÇºà¡×¤ÎÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤¬¡Ö¼êÆþ¤ì¡×¤ÎÏÃ¤Ç½ª¤ï¤ë¹½À®¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî¡¡¤½¤ì¤¬ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤·¤¢¤·¤¬¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁÇºà¤À¤±¤Ç¤¹¡£Á¡°Ý¤Îºî¤êÊý¤Ï¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¿ôÃÍ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÍÃÊ¤Îº¬µò¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤ºÁÇºà¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤äÃÍÃÊ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¤Ë¡Ö¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼êÆþ¤ì¤Î»ÅÊý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤âÁÇºà¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂç¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ÎÉþ¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ðà¿³Èþ´ãá¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÉþ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤Ç¤â±Ç²è¤Ç¤â¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¿³Èþ´ã¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇËÜ½ñ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¤ó¤ÀÊý¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÉþ¤ò¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦à´ãá¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌµÍý¤·¤ÆÆ±¤¸¹âµé»þ·×¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¢þ¢þ¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉþ¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤ÇÉþ¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¸²½¤Ï¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤âÌÌÇò¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎËÜ¤¬¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡üÀÐÀî½Ó²ð¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2002Ç¯¤Ë¡Ömarka¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢2009Ç¯¡¢¡ÖMARKAWARE¡×¤òÀßÎ©¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀÐÀî½Ó²ð¤Î¡û¡û¡û¡Ù¤Ç¤ÏÉþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤«¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½Ñ¤Þ¤Ç¤òÈ¯¿®¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¶µÍÜ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë
¢£¡Ø¤Ê¤¼¤³¤ÎÉþ¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ëÄêÈÖ¤Ê¤Î¤«¡¡°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÉþ¤Î¸«¶Ë¤áÊý¡Ù
KADOKAWA¡¡1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×Éþ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥â¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ËÉþ¤òÃåÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë68¤Î¡ÖÄêÈÖ¡×¤ò¸·Áª¡£¤Ê¤¼¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÁÇºà¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼º£¤â¤³¤Î·Á¤Ê¤Î¤«¡£Ì¾ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëµ»½Ñ¤äÅ¯³Ø¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²Á³Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ÇÁª¤Ö¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Î®¹Ô¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢Ä¹¤¯Ãå¤é¤ì¤ë°ìÃå¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ë°ìºý
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ¡¡»£±Æ¡¿µÜ²¼Í´²ð