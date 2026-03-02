スマホは格安プランで十分、サブスクもいらない…いますぐできる、未来を変えるための「家計見直し」

【前編を読む】【一覧表つき】ムダな「アレ」をやめるだけで年間5万円節約…物価高を乗り切る「家計見直し術」

固定電話は解約していい

携帯電話はドコモやau、ソフトバンクといった大手通信キャリアと契約している場合、大きく料金を下げられる余地がある。格安スマホは一般的になったが、実店舗がない場合が多いので、プラン選びや設定に少しハードルが高く感じる人も多いだろう。

「auにはUQモバイル、ソフトバンクにはワイモバイルと、大手キャリアは料金の安いサブブランドを提供しています。実店舗もあるので、プランの切り替えも店舗のスタッフがやってくれる。スマートフォンの利用頻度に合わせてデータ容量などを調整してもらいましょう。月額で3000円くらいは簡単に下がるはずです」（ァイナンシャルプランナーでマイエフピー代表の横山光昭氏）

使う頻度が下がったなら、固定電話は解約していい。横山氏が続ける。

「家の固定電話はいまや特殊詐欺や営業電話など、騙される可能性のある電話に狙われやすい。ずっと留守番電話にして、知っている人の番号にしか出ないのであれば、その人たちにスマホの連絡先を伝えて、固定電話は解約してもいいかもしれません」

動画配信サービスなど、定額のサブスクリプションサービスを契約しているなら、こちらもすぐに見直したい。節約アドバイザーの丸山晴美氏がこう提案する。

「野球のWBCが見たいからネットフリックスと契約しているといった場合ならいいですが、最近見ていない動画配信サービスはすぐに解約しましょう。スポーツジムの月会費やゴールドカードなどクレジットカードの年会費、定額の音楽配信サービスなどもサブスクの一種です。ジムは安価な公共の施設で代替可能ですし、クレジットカードは付帯サービスが不要なら、年会費無料のものでも十分なはず。すぐに見直しましょう」

日々の光熱費では、実はお湯の使い方が馬鹿にならないと前出の和田氏が教える。

「シャワーを約15分使用すると、浴槽1杯にお湯を貯めるのと同樣の光熱費がかかります。夏場の短時間のシャワーなら問題ありませんが、冬に長時間、熱いシャワーを浴びるなら浴槽にお湯を張って使うほうがいい。シャワー時間を1日1分短縮するだけで年間3000円以上節約できるとも言われています」

昭和レトロがおカネになる

節約だけでなく、自宅にある不用品を手放すのも家計の助けになる。フリマアプリ・ネットオークションガイドの川崎さちえ氏が説明する。

「いま、昭和から平成初期に流行ったもの、いわゆる昭和レトロが若者たちの間で流行っています。ラジカセや昔のオーディオ機器は高い値段がつくこともあるようです。年代物のジーンズやギターなど、価値のあるものは本当に高額になるので、そういったものはネットオークションに出すのではなく、古着屋や楽器屋など専門的なショップに持ち込んだほうが評価されやすいでしょう」

家計の見直しは単なるせせこましい行為ではない。前出の丸山氏が総括する。

「節約は、無駄遣いを極力避けて、その分、好きなことにおカネを使うためにすることです。是非、記憶に残る経験におカネを使ってください」

これであなたの未来は変えられるはずだ。

いますぐやろう！ 家計を救う節約術10選

「週刊現代」2026年3月2日号より

