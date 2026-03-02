卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんの元夫で、リオ五輪台湾代表の江宏傑さんが、意外な姿を公開。ファンから心配の声が寄せられた。

２日までにインスタグラムを更新し、「一日中寝て。眠り続けたいならどうしよう」と投稿し「＃生活日常」とハッシュタグ。お疲れムードのようで、ソファーに寝転ぶ姿を自撮りした。

髪はサラサラで、メイクもせず。江宏傑さんといえばインスタグラムにアップするオシャレな姿が毎回話題に。しかしこの日は、モデルような姿から一変し、珍しく完全な“オフ姿”だ。

フォロワーからは「ゆっくり休息、幸せな一日を過ごせますように」「ゆっくり休んで疲れないで…ファイト」「乗り切れるといいな」と心配する声が。

また飾らない素の姿に「生まれ変わったら、この顔になりたい」「カッコイイです」とほれぼれしていた。

江さんと福原さんは１６年９月に結婚。１７年１０月に長女、１９年４月に長男が誕生したが、２１年７月に離婚が成立。江さんはフォロワー２３万超のインフルエンサーでもある。昨年１２月に福原さんが年下男性と再婚し、妊娠していることが明らかになった。