Threadsで話題になっているのは、お風呂で濡れて変身したわんこの姿。別の動物のようになってしまった姿は記事執筆時点で27万回を超えて表示されており、「本当だｗ」「濡れてもガッチリしてる」「動物園で見たことがある気が…」などのコメントの他、4万7000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：お風呂に入った大型犬→全身が濡れた結果…犬とは思えない『別の動物に変化した光景』】

お風呂に入ったサモエドさん

Threadsアカウント「myhome_2023.7」の投稿主さんは、『くらら』ちゃんというサモエドと暮らしています。今回は、くららちゃんをお風呂に入れたときの様子を紹介したそうです。くららちゃんは、バスタブの中でゆったりとお湯に浸かっていました。

シャンプーを済ませた後だったのか、くららちゃんの体は濡れていたといいます。遠目にくららちゃんを眺めてみた投稿主さんは、ある動物を連想してしまいました。その動物とは…。

あの動物にソックリ！？

その動物とは、シロクマさん！！もともと真っ白な毛のくららちゃんですが、普段はフワフワと空気感のある毛並みが特徴です。お風呂に入ったことで全身の毛がパリッとストレートになり、まるでシロクマのような風貌になってしまったのです。

投稿主さんの家には、2人の小さな子どももいるそう。お風呂場の壁には、子どもたちのための「ひらがな表」が貼ってありました。くららちゃんが「ひらがな表」に体を向けていたことから、コメント欄では「シロクマがひらがな学んでる…」との声が続出。

ちなみに、ドライヤーで乾かした後は、フワフワのくららちゃんに戻ったとのこと。シロクマみたいな姿も、フワフワの姿も、どちらも可愛いくららちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「思っていた以上にシロクマでした」「え？シロクマじゃないんですか？」「AI生成で風呂場に出現したシロクマかとw」などたくさんの反響がありました。

不器用なくららちゃん

そんなくららちゃんは、ちょっぴり不器用なところがあるのだとか。おもちゃをポイッと投げてみるも、一発でキャッチすることができないのだといいます。鼻先に当たって慌てて拾いに行く姿が愛らしい…♡

キャッチはできないものの、おもちゃを投げてもらうことは大好きなくららちゃん。床に落ちたおもちゃを咥えると、「もう1回！」と戻してくれるのだそうです。

Threadsアカウント「myhome_2023.7」には、くららちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

