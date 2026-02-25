この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山が、「忘れたら大損 全人類がやるべき3月のポイ活ルーティン」と題した動画を公開した。

動画では「2026年3月にやらなきゃいけないこと」として、期限が迫るキャンペーンや毎月のルーティン作業を解説。「最近のポイ活はわざとか分からないが、期間を空けてやることがあったりする」と述べ、スケジュール管理の重要性を説いている。

まずネコ山は、JRE BANKの口座開設キャンペーンについて言及。「2月の終わりにこの動画を見ている方」に向けて、2月末の口座残高判定で必ず3万円を入れておくよう注意を促した。また、新規開設者向けには「今からだと5,900ポイントとSuicaのペンギングッズがもらえる」と紹介している。

続いて、クレジットカードで投資信託を積み立てて即座に売却し、ポイントを得る「クレカ積立即売り」の具体的なスケジュールを解説。楽天証券、SBI証券、マネックス証券、eMAXIS Slim（eスマ）などを例に挙げ、「1日積立の場合は2日が積立日で3日が売却日」といった詳細な日程をカレンダー形式で示した。「値上がり益とポイントの両方をもらう」手法だが、米国株の下落リスクにも触れ、「値が下がって売れない」事態への警戒も示している。

銀行関連のポイ活では、三井住友銀行のOliveアカウントにおける被振込特典（200ポイント）や、あおぞら銀行BANK支店の無料振込回数を活用した資金移動の自動化について解説した。さらに、3月1日から開始される「dポイント交換10%増量キャンペーン」や、みずほ銀行の「W積立投信ハッピープラン」で最大4万5,000円がもらえる施策を紹介。特にみずほ銀行の案件については、「2月末で判定が終わっているため、3月になったら積立解除しても大丈夫」と、特典獲得後の出口戦略にも言及した。

動画の終盤では、三菱UFJ銀行の「投信つみたて現金プレゼントキャンペーン」や、SBI新生銀行の「NISA取引で現金2,026円プレゼント」などの情報を網羅的に紹介。ネコ山は「Googleカレンダーに登録しておくといい」とアドバイスし、視聴者と共に資産形成を進めていく姿勢を示して締めくくった。

