¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê43¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¥Þ¥Þµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¡×¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÅù¿ÈÂç¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¶¦´¶¤ÈÏ«¤¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿ÌÚ¤Ï1Ëç¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÓ®ÆýÉÓ¤ÎÆý¼óµñÈÝ¤µ¤ì¤ÆµÍ¤ó¤À¡¢¤·¤«¤â¤Ê¤ó¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ä¤ÎÈ±¤¿¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ°È±¤¬µÕÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿ÌÚ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Á¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¡Ö²æ¤¬»Ò¤âÓ®ÆýÉÓ¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¡Öµã¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤ÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¡×¡Ö¹¥´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¿¿ÌÚ¤µ¤ó¡Ä¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿ÌÚ¤Ï¡¢2008Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤·¡¢Íâ09Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¡£15Ç¯9·î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯8·î¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»ö¼Âº§¤ò¸øÉ½¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢16ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦³ë¾þ¿´¡Ê27¡Ë¤Ç¡¢25Ç¯7·î¤Ë¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢25Ç¯12·î¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
