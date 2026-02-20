木村拓哉『ぽかぽか』“屋外観覧スペース”にサプライズ登場→スタジオ騒然＆涙 神田愛花「ホリさんかと思った」
歌手で俳優の木村拓哉が、20日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に登場。“屋外観覧スペース”からの生出演に、スタジオが騒然となった。
【写真】女性タレントたちに囲まれる木村拓哉
木村主演で、この日公開となった映画『教場 Requiem』に出演したKEY TO LITの猪狩蒼弥（23）と和田正人（46）がゲスト出演。同作の撮影裏話に華を咲かせるなか、突然、屋外観覧スペースにカメラが向けられると、そこには“風間教官”のお面を顔にあてた男性の姿が。
MCのハライチが「ちょっと待って！」「あのデニム見たことある」と興奮気味に話すと、仮面を取った木村が、満面の笑顔でピースサイン。これに和田は、笑顔で手を振って応え、猪狩は顔に手を当て信じられないといった表情で木村を見つめた。木村は上着をまくり、『教場』のTシャツを着ていることをアピール。集まった観客に一礼して、その場を去っていった。
スタジオが騒然とする中、ハライチ・澤部佑は「ほら泣いちゃって」と猪狩の様子にツッコミ。猪狩は「泣いてないっす」と言いながら、目に手を当てて喜んだ。神田愛花が「私（ものまね芸人の）ホリさんかと思った」と話すとスタジオは大爆笑。
そして、ハライチが「まだフジテレビにいらっしゃったんだ。もう本当にあの一瞬、帰り際にきてくれた。お客さんも泣いちゃって」と説明した。
