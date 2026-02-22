この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「疲労回復ウェアこそ最強の神コスパ」3000円で買えるワークマンの新作を検証 疑いながら挑んだ実験で「毛細血管が動いた」と驚愕

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が、「【ワークマン展示会】絶対買う「リカバリーウェア」が安すぎる！血流測定でまさかの結果が・・」と題した動画を公開。2024年春夏の新作展示会に潜入し、機能性と低価格を両立した注目アイテムをレポートした。



動画内では、女性向けライン「Workman Colors」を中心に紹介。「ガチのワークウェア」という従来のイメージを覆す、レースや刺繍を施したブラウスやワンピースなど、女性らしいデザインのアイテムが並ぶ。中でも投稿者のゆかりん氏が「絶対に欲しい」と熱弁したのが、通称“不審者パーカー”こと「クールUV遮熱シェードパーカー」だ。顔全体を覆うことができるため、着用時の見た目は怪しくなるものの、鉄壁の紫外線対策が可能だという。



また、新素材「XShelter」を使用した日傘にも注目。布とは思えない不思議な質感で遮熱効果が高く、差すと涼しさを感じられるアイテムだと評した。さらに、ペット愛好家にはたまらない「ワンちゃん・ネコちゃんキャップ」も紹介。580円という驚きの価格に加え、保護猫活動への支援につながるコンセプトや、ファンデーション汚れが目立ちにくい工夫を「優しい」と絶賛した。



動画のハイライトは、一般医療機器の届け出がされた「MEDIHEAL（メディヒール）」リカバリーウェアの検証だ。上下合わせても約3,000円という破格の設定に、ゆかりん氏は「本当に効くのかい？」と懐疑的な姿勢を見せる。しかし、会場で行われた血流測定で、着用前は停滞していた指先の毛細血管の動きが、着用後に活発に動き出す様子を目の当たりにし、「動いてる！」「これは買いましょう」と効果を実感。安さと機能性の両立に太鼓判を押した。



今回の展示会レポートは、単なる安さだけでなく、確かな機能裏付けや日常での使い勝手を重視する消費者にとって有益な情報となった。ワークマンの進化し続ける商品開発力は、今後も多くのユーザーの生活を支えることになりそうだ。