¡ÖÀî¸ý¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿à¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÇ¶¯¤ÎÃËá¤¬¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÂÎÀª¡×
¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ç¥í¥à¥ë¥À¡¼¤ÎÏÓ¤òÁÀ¤¦Àî¸ý·ò¼¡
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè52²ó
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥í¥ì¥¹ºÇ¶¯¿ÀÏÃÊø²õ¸å¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÖµßÀ¤¼ç¡×
ÍýÁÛ¤Î³ÊÆ®µ»¤òÄÉµá¤·¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤³¤Èº´»³¥µ¥È¥ë¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¡¦½¤ÅÍ¡Ë¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤òóÕÌÀ´ü¤«¤é»Ù¤¨¤¿½éÂå¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢Àî¸ý·ò¼¡¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£
¡ÖÀî¸ý¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¡×
¡Ø¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó94¡Ù¡Ê1994Ç¯£··î29Æü¡¦Åìµþ¥Ù¥¤NK¥Û¡¼¥ë¡¡°Ê²¼¡¢¡ØVTJ94¡Ù¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤ë¤ä¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÀî¸ý·ò¼¡¤Î³èÌö¤Ë¤³¤¾¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Àî¸ý¤Ï¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¡¦½¤ÅÍ¡Ë¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡£89Ç¯5·î18Æü¤Î¥×¥í¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°´úÍÈ¤²Àï¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÌµÇÔ¡Ê14Àï10¾¡4Ê¬¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢à¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÇ¶¯¤ÎÃËá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸«Êý¤Ë¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¤âÇÔËÌ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ê¤é¤Ð¡¢Éé¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊú¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶½¹Ô¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÌÌ¡¹¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢à¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼Êñ°ÏÌÖá¤È¤¤¤¦¤Ù¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ò¥¯¥½¥ó¤¬½éÀï¤ÇàÇÆ²¦áÀ¾ÎÉÅµ¡Ê¶õ¼ê³ÊÅÍ½Ñ·Å½®²ñ¡¡¸½¡¦ÏÂ½Ñ·Å½®Ðò¡Ë¤ò·âÇË¤¹¤ì¤Ð¡¢½à·è¾¡¤Ç¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤À¤Ã¤¿ÁðÌøÏÂ¹¨¤ÈÅö¤¿¤ë¡£²¾¤ËÁðÌø¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·è¾¡¤ÇÀî¸ý¤¬¥Ò¥¯¥½¥ó¤Î²÷¿Ê·â¤ò»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤êÀî¸ý¤¬½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥Ò¥¯¥½¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ò¤¸¤ç¤¦¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«ÆüËÜÂåÉ½¤Î3Ì¾¤¬Â·¤Ã¤Æ½éÀï¤ÇÇÔÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡
Åö»þ¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É»þ¤Î´éÌÌ¤Ø¤ÎÂÇ·â¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤â¥¥Ã¥¯¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢²¿¤«¤ÈÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿UWF·Ï¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤â¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É»þ¤Î¤½¤ì¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î´éÌÌ¹¶·â¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÅù¤·¤¤¡ÖÌîÈÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
Âç²ñÁ°¡¢Àî¸ý¤ÏÀìÌç»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÂÇ·â¤¢¤ê¤Î¥¹¥Ñ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾å¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ²¥¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¾¡¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¥¤Ã¤Æ¼å¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò´ØÀá¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ç¡×¡Ê³ÊÆ®µ»ÄÌ¿®No.115¡Ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Áª¼ê¤Ï¸ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÈÆâ¿´¤È¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Àî¸ý¤ÏÆâ¿´¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢ËÍ¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÏÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤¼Àî¸ý¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï³«¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Á°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¶¥µ»¤òÆâÉô¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÀ®½Ï¤µ¤»¤ë¤¿¤áÅ°Äì¤·¤¿º¿¹ñÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÀ¯ºö¤ÏÂ¾ÃÄÂÎ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤í¤«¡¢UWF·Ï¤ò°·¤¦³ÊÆ®µ»ÀìÌç»ï¤Ë¼èºàµñÈÝ¤òÄÌÃ£¤¹¤ë¤Û¤ÉÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìç¸Í³«Êü¤Ï1992Ç¯£¹·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ç¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÀî¸ý¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£94Ç¯£³·î¤Ë¤ÏÀÄÌøÀ¯»ÊÎ¨¤¤¤ë¿·³ÊÆ®¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Î¸òÎ®Àï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¸òÎ®Âè£±ÃÆ¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤ËÀî¸ý¤ÏÅö»þ¥ß¥É¥ëµé¡Ê¸½¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¡Ë²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿ºùÅÄÄ¾¼ù¤È¶¦¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹çµ¤Æ»SA¤Î±üÅÄ¹¯Â§¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Àî¸ý¤Î¶¯¤µ¤Ï°µ´¬¡£»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢Àî¸ý¤¬¥Ò¥¶½½»ú¸Ç¤á¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢±üÅÄ¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤ì¤Ï¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤·¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥×ºÝ¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥Á¥ç¡¼¥¯¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤È±üÅÄ¤Ï¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1£Ò£²Ê¬56ÉÃ¡¢Àî¸ý¤Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÀî¸ý¤ÎÆÉ¤ß¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Û
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ò¥¯¥½¥ó¤é³¤³°¤Î¶¯¹ë¤ò½¸¤á¤¿¡ØVTJ94 ¡Ù¤Ç¤Ï»ö¾ð¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Àî¸ý¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÃÏ¸µ¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ÏàÄë²¦á¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ª¡¦¥Ç¡¦¥¹¥Î¡¼¤òÇË¤ê¿·¶½ÃÄÂÎWKCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ä¥ó¡¦¥í¥à¥ë¥À¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥í¥à¥ë¥À¡¼¤ÏÉû¶È¤È¤·¤Æ¥Ð¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÊÍÑ¿´ËÀ¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õÂÖ¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²¥¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´¤¯í´í°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤ËÁ°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õÂÖ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Î´éÌÌ¤ËÂÇ·â¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤ÆÈ¿Â§¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éµµ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶Ä¸þ¤±¤ÇÎ¾Â¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤ë¤È¶¦¤Ë¼ê¤òV¤Î»ú¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬Í¸ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥í¥à¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤ÎÂÎÀª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ì¤¬¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ê¤½¤¦¡ËÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éº£²ó¡¢¡ØÀî¸ý¤Ê¤é¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÇã¤¤¤«¤Ö¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
ÉÔ°Â¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¡£¥í¥à¥ë¥À¡¼¤È¤Î»î¹çÃæ¡¢Àî¸ý¤ÏÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤ÎÂÎÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´éÌÌ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤äÆ§¤ß¤Ä¤±¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¿¤ë¤ä¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤â¤¦Î©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ð¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÊÍÑ¿´ËÀ¡Ë¤òÉû¶È¤È¤¹¤ë¥í¥à¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÆ¬Éô¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¹¶·â¤Ëí´í°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÉúÀþ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤«3ÅÙÌÜ¤Î¥í¡¼¥×ºÝ¤Î¹¶ËÉ¤«¤é¾ì³°¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ºÝ¡¢ÏÆÊ¢¤ò¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Î³Ñ¤«¡¢´ù¤Î³Ñ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥¬¥ó¥Ã¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÄË¤Ã¤Æ¤§¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Àî¸ý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤Ï°¤¤Êý¸þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤ÎÂÎÀª¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÏÀî¸ý¤¬¥í¥à¥ë¥À¡¼¤Îº¸Â¤Ë¥Ò¥¶½½»ú¸Ç¤á¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤ÎÂÎÀª¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÀïÁ°¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ÏÂ´ØÀá¤ÏÁÀ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤ÎÂ¤Ç´éÌÌ¤ò¹¶·â¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÉ¤ß¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ò¥¶½½»ú¸Ç¤á¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£²¥¤é¤ì¤Æ¤â½³¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¶Ë¸Â¤Î¾õ¶·¤ÇºÇ¸å¤ËÍê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò4²ó¤â¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿½½È¬ÈÖ¤Î¥Ò¥¶½½»ú¸Ç¤á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤·¤«¤·¡¢Àî¸ý¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢µæ¶Ë¤ÎÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì