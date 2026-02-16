「ドライアイは放置するとうつ病になる可能性」乾燥が引き起こす”意外すぎる”病気の数々

「この時期は空気がとても乾燥していますね。水分不足により眼が乾くドライアイは、加齢とともに進行が加速していく老化現象の一つですが、逆に、眼をはじめとした身体の乾燥が全身の老化を進行させる要因だと論じた研究も、いくつもあるんです」

ドライアイ研究の世界的権威として知られる、慶應義塾大学名誉教授で眼科医の坪田一男氏がそう語るように、身体の水分不足は老化と密接に関わっている。

たかが乾燥、と甘く見るなかれ

学術誌『eBioMedicine』（ランセットの姉妹誌）で'23年に発表された、水分摂取と老化に関する研究によると、体内の水分が不足している人は、実年齢よりも身体が老化する可能性が最大で50％も上昇した（米国立衛生研究所の研究）。水分不足が老化を速めるというのだ。

気温が低下する冬場は、空気中に含まれる水蒸気量が減ることに加え、暖房の使用で室内の湿度が低下することにより、身体から多くの水分が失われる。湿度が20％下がると、体内から出ていく水分量は1・5倍に増えると示した研究もある。

たかが乾燥、肌が荒れる程度のことだろう――そう甘く見るなかれ。身体の乾燥は身体じゅうに様々な悪影響を及ぼし、結果的には寿命を縮めてしまう大敵であることを示していこう。

まず乾燥がわかりやすい部位と言えば「肌」、いわゆるドライスキンである。

医学博士でかわむらクリニック院長の川村明医師は、その背後に潜む「血液の乾燥」に警鐘を鳴らす。

「はじめは軽い痒みを感じる程度であっても、それが乾燥性湿疹や蕁麻疹へと進むのがドライスキンです。実はそれは、身体の外側の皮膚だけでなく、内側の血管や血液も同時に乾燥していることを示すサインでもあるんです」

冬の乾燥は、血液の粘度が高まる（ドロドロ化する）一因になる。川村氏はこう続ける。

「強いストレスにより交感神経が優位になると、血管が収縮し、わずか数分から30分の間に血液が急激にドロドロ化します。水分摂取が夏よりも疎かになりやすい冬は、とくに危険です。夜間から明け方にかけて極度の脱水状態になると、血液はほぼ凝固体へと変わり、早朝に収縮した血管を一気に詰まらせる。その結果、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こします」

カラカラ肌を放置したまま、暖房をつけっぱなしで水分を取らずに過ごしていると、突如、重篤な病に襲われる危険性があるのだ。

ドライアイがうつ症状を助長する

続いて「眼」の乾燥、ドライアイはどうか。その症状は眼の不調だけにとどまらないと、前出の坪田氏は語る。

「眼の疲れや充血に加えて、瞬間的な視力の低下も現れるのがドライアイですが、医学的検査をしても明らかな異常が見つからないのに、『なんとなくだるい』『頭痛がする』など心身の不調を訴える状態が続く人もいるんです。

失明に至ることはまれですが、ドライアイを放置すると、不眠や仕事の能率低下といった全身への影響が顕著になります。慢性化するとQOL（生活の質）が低下し、睡眠障害や意欲低下などのうつ症状を助長します。

実は、うつ病患者はドライアイを合併していることが多く、ドライアイ患者はうつ症状の頻度が高いという相関性がある。現時点ではどちらが先なのかはわかりませんが、複数の論文でその相関性が示されています」

坪田氏は、脳という神経器官の一部が「むき出し」になっている器官こそが眼だと言う。ドライアイが慢性化すると、脳を含む神経系が変調をきたし、精神にもその影響が及ぶというわけだ。

眼の乾燥がうつ病のような重病につながるとは恐ろしい限りだが、それは、内臓がむき出しになっている器官とみなせる「口」にも、同じことが言える。

「口は消化器官の入り口として、単独で外気にさらされている内臓器官の一つです。ここが乾燥して免疫機能が落ちることは、内臓全体の「防衛ライン」が突破されることを意味しています」

そう警鐘を鳴らすのは、ドライマウスについて詳しい、銀座池渕歯科院長の池渕剛氏である。「口の乾燥は全身の健康を左右する」と、池渕氏が続ける。

「ドライマウスは唾液の分泌量が減り、口の中が乾いた状態になることです。日本のドライマウス人口は約800万人以上、予備軍はその何倍もいると言われています。

食べ物が飲み込みにくい、口が臭うなどの初期症状以外に、口の中に焼けつくような痛みを感じるなど様々な症状が起きる。空気の乾燥だけが原因ではなく、日頃からの口呼吸や飲酒・喫煙などの生活習慣も唾液を減らし、ドライマウスにつながります」

「週刊現代」2026年2月16日号

