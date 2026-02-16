猫の『ももまる』ちゃんは娘さんと大の仲良し。そんな彼女がママさんに見せた“とある仕草”が反響を呼んでいます。

ハッピーな気持ちを全身で示すももまるちゃんを記録した動画は、7万再生を突破すると同時に、「ガチのガチで好きで喜んでる証拠」「結局どの家庭でもママが最強ですよ」との声が殺到しています。

【動画：ママと目が合った猫→次の瞬間、足元にやって来て…悶絶級に尊い『愛にあふれた行動』】

キジトラ猫の女の子・ももまるちゃん

仲良しご一家とニャンズの日常が大好評の人気YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、ママさんへの愛があふれて止まらないキジトラ猫・ももまる（愛称・ももち）ちゃんの動画です。

ももまるちゃんは保護猫の女の子。優しいパパ・ママさん、6歳の娘さんと0歳の息子さん、先住茶トラ猫『とらまる』くんと暮らしています。なかでも娘さんとは強い絆で結ばれており、本物の姉妹のような関係性を築いているという彼女ですが、ママさんのことも大好きなようで……。

しっぽで描くママさんへの愛

それはとある平日の出来事。その夕方、ももまるちゃんと娘さんはいつものように仲良く遊んでいたようで、ママさんは、追いかけっこを楽しむ彼女たちを撮影していたといいます。

ももまるちゃんに変化が訪れたのは、ママさんと視線が通ったときのこと。その瞬間、彼女は娘さんとの追いかけっこを中断してママさんの足元へ。キラキラの瞳でママさんを見上げる彼女のしっぽは、抑えきれない喜びに震えていたそうです。

ももまるちゃんはその後、ママさんのもとに留まり、体をすり寄せての愛情表現を。ママさんが声をかけると、彼女は再度しっぽを小刻みにふるわせたといいます。突然の変化に戸惑いつつも、愛らしいももまるちゃんの姿に、ママさんはメロメロになってしまったようです。

ママさんも娘さんも、どちらも大好きなのです

一方の娘さんは、ももまるちゃんの気持ちがママさんに傾いてしまったのではないかと不安げな様子だったといいますが、心配は無用。差し伸ばされた娘さんの手に頬をすり寄せ、変わらぬ絆を伝えるももまるちゃんは、その後、追いかけっこへと戻っていったそうです。

ももまるちゃんの変化は予期せぬもので、嬉しい驚きに見舞われたというママさん。不意に視線が通ったあの瞬間、ももまるちゃんの心はママさんへの愛情で満ちあふれ、幸せな気持ちが抑えきれなくなってしまったのかもしれません。

全身でママさんに愛情を伝えるももまるちゃんの動画には「ニャンコがしっぽをプルプルさせるときは、ほんとに喜んでるんだよね」「飼い主さん幸せですね～。今調べたら愛情表現なんですって。私もモモニャンのあんなに甘えん坊なの初めて見ました。嫉妬する娘さんも可愛いですね～。幸せな気分になりました!」「いつも娘と遊んでるけどママのことも愛してるんだからね！に1票」「いっつも後ろでみんなを見守ってくれてるママさんを、ももちは尊敬しているんだと思う。目が合ったとき、「あ、また見ててくれてた」って感じがする」といったコメントが殺到しています。

人気YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、ニャンズと過ごす幸せな日々を記録した動画が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。