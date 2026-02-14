日本未発売の三つ折りスマートフォン「Samsung Galaxy Z TriFold」/ サンディスク、サッカーの歴史を記録に残す公式ライセンス製品を発表【まとめ記事】
サムスン電子は2025年12月3日に三つ折りスマートフォン「Samsung Galaxy Z TriFold」を発表し、同年12月12日より韓国をはじめ、米国などで発売を開始した。韓国では8回目の追加販売まで即完売、米国では発売後5分で完売と、世界で大好評を博している三つ折りスマートフォンだ。今回、日本のお客様にSamsungのGlobalブランドとしての体験価値をお伝えする一つの取り組みとして、日本未発売の「Samsung Galaxy Z TriFold」を本日よりSamsung Galaxyのブランドショーケース「Galaxy Harajuku」(東京・原宿)と「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）に展示開始する。※この展示は日本導入を予告するものではない。
サンディスクは本日、FIFAワールドカップ26公式ライセンス製品シリーズを発表し、同大会に向けたカウントダウンを開始した。スポーツ大会史上最も充実した内容になると期待される同大会のために特別にデザインされたSANDISK FIFAワールドカップ26公式ライセンス製品コレクションは、ファンやクリエイターからプロまで誰もが、世界最大のスポーツの舞台で繰り広げられる一瞬を捉え、記録し、振り返ることができる製品だ。
■教室移動や登下校時も身軽に動ける！ショルダーベルト
サンワサプライ株式会社は、iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベルト「PDA-ST01」を発売した。耐久性の高い金属金具を採用し、長さ調整も可能だ。キーボードケース以外にも様々なバッグに取り付けできる。iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベルトで、iPadを身軽に持ち運ぶことができる。キーボードにも取り付け可能なスリムなフックを採用している。ショルダーベルトで両手が空き、落下・置き忘れのリスクを減らし、移動中の安全を確保する。教育現場だけでなく、倉庫や工場など両手を使う作業環境でも活用できる。手が塞がらず落下リスクも少ないため安全性が向上する。
