¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹AI¥â¥Ç¥ë¡ÖRynnBrain¡×¤òAlibaba¤ÎDAMO¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬È¯É½
Alibaba¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Î§µ¡´ï¸þ¤±¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡ÖRynnBrain¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£RynnBrain¤ÏÊªÍýÀ¤³¦¤Ç¡Ö¸«¤Æ¡¦Íý²ò¤·¤Æ¡¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×Ç½ÎÏ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÉÕÍ¿¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªÍýAI¤ÎÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RynnBrain
https://alibaba-damo-academy.github.io/RynnBrain.github.io/
China's Alibaba launches AI model to power robots
https://www.cnbc.com/2026/02/10/alibaba-ai-model-robotics-rynnbrain-china.html
Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼êIT´ë¶È¤Ç¤¢¤ëAlibaba¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÀèÃ¼¸¦µæµ¡´Ø¡ÖDAMO¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬²ÌÊª¤ò¼±ÊÌ¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÃ±½ã¤ÊÆ°ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÌÊª¤òÍý²ò¤·¡¢Àµ¤·¤¤ÎÏ²Ã¸º¤Ç»ý¤Á¾å¤²¡¢Àµ¤·¤¤¸Ä¿ô¤òÌÜÉ¸¤Î°ÌÃÖ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤Ë¤Ï¡¢ÊªÍýË¡Â§¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Ç½Æ°Åª¤Ê¥¿¥¹¥¯¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
RynnBrain¤ÏÊªÍý¸½¼Â¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡Ö¼«Ê¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ëÅÀ¡×¤Ç´Ä¶¤òÍý²ò¤¹¤ë¡ÖÊñ³çÅª¤Ê¼«¸ÊÃæ¿´ÅªÇ§ÃÎ¡×¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤È¶õ´ÖÅª¤Ê°ÌÃÖ´Ø·¸¤òÆ±»þ¤Ë¹ÍÎ¸¤Ç¤¤ë¡ÖÀµ³Î¤Ê»þ¶õ´Ö¿äÏÀ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¹ÔÆ°·×²è¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¡ÖÊªÍýÅªÃÎÇ½¡×¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤«¤éÆÀ¤¿¶õ´ÖÅª¤ÊÍý²ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î´ÑÂ¬¾ðÊó¤ò´Þ¤àµ²±¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»þ¶õ´ÖÅª¤Ë¿äÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°ºî¤Îµ°À×¤ä¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÎÎ°è¤òÀµ³Î¤Ë¼±ÊÌ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏRynnBrain¤ÎÇ½ÎÏ¤òÊ£¿ô¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¡Ö»®¤ò¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¹¥¯¤Ç¡¢ÊªÂÎ¤ÎÇ§¼±¤È°ÌÃÖ¤ÎÍý²ò¤Î¤Û¤«¡¢¶õ´Ö¤Îµ²±¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿©¤ÙÊª¤ò¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤Ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤ËÂÐ¾Ý¤òÇ§¼±¤·¤¿¾å¤ÇÂÐ¾Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÏ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤ÏAlibaba¤¬¼¨¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯·ë²Ì¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤òÅý¹ç¤·¤¿AI´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖMimo-Embodied¡×¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑAI¤Ç¤¢¤ë¡ÖRoboBrain 2.0¡×¡¢NVIDIA¤Î¡ÖCosmos-Reason2¡×¤Ê¤É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢RynnBrain¤ÎÀÇ½¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈAlibaba¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢RynnBrain¤Ï20²¯¡Á300²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£300²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢GPT-5.2¤äGemini 3 Pro¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ò´Þ¤àÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´ØÏ¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈAI³«È¯¤ÎÇÆ¸¢¤òÁè¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤ÊAI¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬·×²è¤È¤·¤Æ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ò½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤·¤Æ½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RynnBrain¤ÏAlibaba¤¬½é¤á¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø»Ô¾ì¤Ø»²Æþ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤è¤êÀ¤³¦Ãæ¤Î³«È¯¼Ô¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ²þÎÉ¤òÂ¥¤·¤Æ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AI¤Î¥ê¡¼¥É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RynnBrain¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢GitHub¤äHugging Face¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GitHub - alibaba-damo-academy/RynnBrain: RynnBrain: Open Embodied Foundation Models
https://github.com/alibaba-damo-academy/RynnBrain
RynnBrain - a Alibaba-DAMO-Academy Collection
https://huggingface.co/collections/Alibaba-DAMO-Academy/rynnbrain