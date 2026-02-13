＜速報＞久常涼がペブルビーチで米自己ベスト「62」の単独首位 松山英樹は4アンダーで後半プレー中
＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ 初日◇12日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞名門ペブルビーチで行われるシグニチャー大会は第1ラウンドが進行中。松山英樹、初出場の久常涼はともにペブルビーチGL（PB）をプレー。久常が10バーディ・ボギーなしで米自己ベスト「62」をたたき出し、単独首位でホールアウトした。
【AI分析で発見】松山英樹、高精度アイアンの秘密
2番パー5から3連続バーディを先行させると、6番、海に向かって打ち下ろす有名7番パー3で2.5メートルにつけて連続バーディ。海沿いの前半を「30」とすると、後半は11番、16番からの3連続バーディフィニッシュでぐいぐい伸ばしていった。松山は世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）と同組。1番をボギー発進としたが、そこから5つのバーディを積み重ね、11番終了時点で4アンダー・20位タイにつけている。10アンダー・単独首位に久常涼。7アンダー・2位にサム・バーンズ、6アンダー・3位タイに先週優勝した今季2勝のクリストファー・ゴッタラップ（ともに米国）らが続いている。スパイグラスヒルGCをプレーする昨年覇者ローリー・マキロイ（北アイルランド）は3アンダー・32位タイ、シェフラーは1アンダー・50位タイでPBの後半をプレーしている。
