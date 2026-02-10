テレビの信号を2つに分ける！4K8K対応アンテナ分配器
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、4K8K放送に対応したケーブル一体型テレビアンテナ分配器「500-AT005K」を発売した。
■映像美をそのまま、2台へ分配
地デジ・BS・110度CSはもちろん、4K8K放送にも対応。高精細映像に求められる安定した信号伝送を実現し、映像の美しさや音声品質を損なうことなく2台の機器へ届ける。
■ケーブル一体型でロスを最小限に
分配器本体と出力側ケーブルを一体化した設計により、接続ポイントを減らし信号損失を軽減。分離型にありがちな画質低下やノイズの心配を抑え、安定した受信環境を構築できる。
■全端子電流通過で設置も安心
全端子電流通過型のため、どちらの端子からもアンテナ側へ電源供給が可能。接続機器を選ばず柔軟に設置でき、配線レイアウトの自由度が高まります。機器構成の変更や買い替え時にも、ストレスなく使い続けられる設計だ。
■配線がすっきり決まる省スペース設計
テレビ裏や壁面など、限られたスペースでも扱いやすいコンパクト設計。ケーブル一体型のため別途配線を用意する必要がなく、購入後すぐに設置・使用が可能だ。
■幅広い機器に対応する高い汎用性
テレビ、レコーダー、チューナーなど多様な機器に対応し、家庭内の視聴環境を柔軟に構築できる。S-4C-FB規格同軸ケーブルを採用し、安定性と信頼性を両立。初めての分配器導入から買い替えまで、幅広いニーズに応える一台だ。
■商品詳細
■4K8K放送に対応したケーブル一体型テレビアンテナ分配器「500-AT005K」
