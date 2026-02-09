OpenClaw¤Î¡ÖAI¥¹¥¥ë¡×¤òÁõ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬¿ôÉ´·ï¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð
OpenClaw(µìClawdbot)¤ÏAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÀìÍÑ¤ÎSNS¡ÖMoltbook¡×¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤¬Í£°ìµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¡¢PC¾å¤Ë¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¾ïÃó¤µ¤»¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÁàºî¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤Êºî¶È¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£OpenClaw¤Ï¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë°°Õ¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò´Þ¤à¥¹¥¥ë¤¬¿ôÉ´·ï¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OpenClaw¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¡ÖGateway¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©¸æÅý³ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î´ÉÍý¡¢PC¤ò¼«Æ°¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ÎÍøÍÑ¡¢»þ´Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤·¤Æµ¡Ç½¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤äÆ°ºî¤ò°ì¸µ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£OpenClaw¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥À¥¦¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÇAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡Ö¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î±ÜÍ÷¡×¡Ö¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµö²Ä¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·ÊÞ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö1Password¡×¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥á¥é¡¼»á¤Ï¡¢OpenClaw¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖOpenClaw¤¬»ä¤¿¤Á¤ËÌ¤Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÀ©Ìó¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥é¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢OpenClaw¤Î¥á¥â¥ê¤ÈÀßÄê¤Ï¥×¥ì¡¼¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ìÆÉ¤ß¼è¤ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢OpenClaw¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Í³Ê¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¥á¥é¡¼»á¤Ï»ØÅ¦¡£¡Ö¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ó¤ÇÍ×Ìó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄê¤ÎÆ°ºî¤ò¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁàºî¤ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤´¤È¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸æ¤·Â³¤±¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀè½µÍ¿¤¨¤¿¤Ï¤º¤Îµö²Ä¤¬º£Æü¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Í½ÁÛ³°¤Î·Á¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë¸¢¸Â¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥é¡¼»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊOpenClaw¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¸ì¤Ã¤¿¿ôÆü¸å¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥é¡¼»á¤Ï²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥é¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢OpenClaw¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ÇÆÃÄê¤Î¥¿¥¹¥¯¤Î¼Â¹ÔÊýË¡¤ò¼¨¤¹»Ø¼¨½ñ¤òµ½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¼¨½ñ¤Ë°°Õ¤Î¤¢¤ë»Ø¼¨¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥¹¥¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ëAI¤ÎÂ¿¤¯¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢OpenClawÍÑ¤Î¥¹¥¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¶¦Í¤·¤¿¤ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ëClawHub¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò´Þ¤à°°Õ¤¢¤ë¥¹¥¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½ç¤Ë°°Õ¤¢¤ëÁàºî¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¥á¥é¡¼»á¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥é¡¼»á¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÇ¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿X(µìTwitter)´ØÏ¢¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤Ï¡¢°ì¸«¸ÇÍ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¼ê½ç¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿°°Õ¤¢¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥á¥é¡¼»á¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¡ÖVirusTotal¡×¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖmacOS¤òÁÀ¤Ã¤¿¾ðÊóÀàÅð¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡×¤È¥Õ¥é¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥á¥é¡¼»á¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¿¦¾ì¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇOpenClaw¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢Ä¾¤Á¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½ºß°ÂÁ´¤ËOpenClaw¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤ºî¶È¤Ë¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢¼Â¸³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´ë¶È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ê¤¯»ñ³Ê¾ðÊó¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥¹¥¥ë¤ÏÉð´ï²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÁÛÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎCyberInsider¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯2·î2Æü»þÅÀ¤ÎClawHub¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹Æâ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â341·ï¤Î°°Õ¤¢¤ë¥¹¥¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¦¤Á¼çÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï°Å¹æ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¹¥¥ë¤¬111·ï¡¢YouTube¥Ä¡¼¥ë¤¬57·ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ½Â¬¥Ü¥Ã¥È¤¬34·ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¼«Æ°¹¹¿·¥¹¥¥ë¤¬28·ï¡¢Yahoo!¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÈX¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤òÌÏÊï¤·¤¿¥¹¥¥ë¤¬51·ï¡¢Google Workspace´ØÏ¢¤¬17·ï¤¢¤ê¡¢°°Õ¤¢¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥¥ë¤¬°°Õ¤¢¤ë¥³¡¼¥É¤È¤·¤Æ°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢OpenClaw¤ÏGoogle»±²¼¤Î¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖVirusTotal¡×¤ÈÄó·È¤·¡¢¥¹¥¥ë¸ø³«»þ¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¥¹¥¥ã¥ó¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò2026Ç¯2·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤ÆÎÉÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾µÇ§¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï·Ù¹ð¡¢°°Õ¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÇÛÉÛ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò¼ÂÁõ¤·°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
OpenClaw¤Ï¡ÖOpenClaw¥¹¥¥ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ©¸æ¤«¤éºâÌ³´ÉÍý¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Î¼«Æ°²½¤Þ¤Ç¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Îµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶¯ÎÏ¤µ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£OpenClaw¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÍÍÑÀ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤¬È¼¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¼ÂÁõ¤ÏÆÃ¸úÌô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£OpenClaw¤òºÇ¤â°ÂÁ´¤ÊAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¶áÆüÃæ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£