Anthropic¤¬Claude Opus 4.6¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ÈÇ¤Ë¹âÂ®¥â¡¼¥É¤òÆ³Æþ¡¢2.5ÇÜ¹âÂ®¤À¤¬²Á³Ê¤Ï6ÇÜ
Anthropic¤¬2026Ç¯2·î5Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿AI¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude Opus 4.6¡×¤Ë¡¢½ÐÎÏÂ®ÅÙ¤¬ºÇÂç2.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¹âÂ®¥â¡¼¥É¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Claude Code¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ï(É¸½à¥â¡¼¥É)¤Î6ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Speed up responses with fast mode - Claude Code Docs
https://code.claude.com/docs/en/fast-mode
Our teams have been building with a 2.5x-faster version of Claude Opus 4.6.
We¡Çre now making it available as an early experiment via Claude Code and our API.— Claude (@claudeai) February 7, 2026
¡ÖClaude Opus 4.6¡×¤ÏOpus¥¯¥é¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ100Ëü¥È¡¼¥¯¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤äËÄÂç¤ÊÊ¸½ñ·²¤ò°·¤¦Ç½ÎÏ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ëü¥È¡¼¥¯¥óÅö¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤ÏÆþÎÏ¤¬5¥É¥ë(Ìó780±ß)¡¢½ÐÎÏ¤¬25¥É¥ë(Ìó3920±ß)¤Ç¤¹¡£
Anthropic¤¬Claude Opus 4.6¤òÈ¯É½¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºâÌ³½èÍý¤äÊ¸½ñºîÀ®¤ÎÀÇ½¤â¸þ¾å¡õºÇÂç100Ëü¥È¡¼¥¯¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÂÐ±þ - GIGAZINE
Claude Opus 4.6¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ÈÇ¤Ë¿·¤·¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¹âÂ®¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£Anthropic¤¤¤ï¤¯¡¢¹âÂ®¥â¡¼¥É¤ÏÉ¸½à¥â¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤è¤ê¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×API¹½À®¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¡¼¥É¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤Èµ¡Ç½¤ÏÉ¸½à¥â¡¼¥É¤ÈÆ±Åù¤Ê¤¬¤é¡¢±þÅúÂ®ÅÙ¤¬ºÇÂç2.5ÇÜÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¹âÂ®¥â¡¼¥É¤ÏClaude Code¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó(Pro/Max/Team/Enterprise)¤ª¤è¤ÓClaude Console¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£100Ëü¥È¡¼¥¯¥óÅö¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤ÏÆþÎÏ¤¬30¥É¥ë(Ìó4700±ß)¡¢½ÐÎÏ¤¬150¥É¥ë(Ìó2Ëü3520±ß)¤Ç¡¢É¸½à¥â¡¼¥É¤Î6ÇÜ¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢GitHub Copilot¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Fast mode for Claude Opus 4.6 is now in preview for GitHub Copilot - GitHub Changelog
https://github.blog/changelog/2026-02-07-claude-opus-4-6-fast-is-now-in-public-preview-for-github-copilot/
¹âÂ®¥â¡¼¥É¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Claude Code¤Ï¼«Æ°Åª¤ËOpus 4.6¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¡Ö¹âÂ®¥â¡¼¥É¥ª¥ó¡×¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹âÂ®¥â¡¼¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î²£¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹
¹âÂ®¥â¡¼¥É¤ÏÂ®ÅÙ¤¬½ÅÍ×¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤äÄù¤áÀÚ¤ê´Ö¶á¤Îºî¶È¤Ë¡¢É¸½à¥â¡¼¥É¤ÏÂ®ÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¤Ä¹»þ´Ö¤Î¼«Î§¥¿¥¹¥¯¤ä¥³¥¹¥È½Å»ë¤Îºî¶È¤ËºÇÅ¬¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®¥â¡¼¥É¤Ë¤ÏÉ¸½à¥â¡¼¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ì¡¼¥ÈÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÂ®¥â¡¼¥É¤Î¥ì¡¼¥ÈÀ©¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÉ¸½à¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£