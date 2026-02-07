任天堂は5日、新作ソフトを紹介する番組「Nintendo Direct（ニンテンドーダイレクト）」を公式YouTubeにて配信。侍ジャパンの大谷翔平（31）が登場し、大きな反響が寄せられている。

番組冒頭、「またお会いできましたね」と爽やかな笑顔で大谷が登場。番組では恒例の「指パッチン」をカメラ目線で決めると、人気ゲームの最新作『パワフルプロ野球2026-2027』を紹介した。「パワフェス」や「栄光ナイン」といったお馴染みのモードに加えて、大谷と世界一を目指す「特別なサクセス」も楽しめるという。



ゲーム内と同じ「K」のロゴが入った野球帽とユニホームを着用していた大谷は、黒バッドを肩に担ぎ、「世界を相手に野球しようぜ」と、日の丸を背負う大谷らしいひと言で締めくくった。

この投稿には、ネットユーザーから「まさかニンダイ一発目から大谷翔平出てくると思わんやん」「ニンダイみ始めたら大谷翔平出てきて最初aiかと思った」「ニンダイも大谷の打順を1番にすると良いと理解しているようだ」といった驚きの声が相次いだ。



一方で、見慣れないユニホーム姿に「大谷翔平にクソダサユニホームを着させるコナミの功罪」「ニンダイ初手でクソダサユニ着てる大谷来て神」と、一部ファンから不評の声も寄せられている。