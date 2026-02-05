各地で「ノーマルタイヤでスタック」が多発

2026年に入り、正月早々から記録的な大雪に見舞われています。初週から最終週にかけて、北日本から西日本にかけての日本海側の広い地域で大雪となり、災害級の大雪となっているところもあります。



各地の高速道路や国道でも路面の凍結や積雪が発生していますが、スタッドレスタイヤやタイヤチェーンなどの冬装備を装着しないクルマにより、走行不能のクルマが多発しています。

最初の大雪となった1月2日には、鳥取県智頭町の国道53号のうち、岡山県と鳥取県の県境にある黒尾峠でSUVの走行不能が発生。国土交通省 鳥取河川国道事務所の公式SNSによると、走行不能になったクルマはノーマルタイヤだったといいます。

「ええぇぇ…」 これが案の定スタックした「迷惑ドライバーのノーマルタイヤ車」です！

しかも、単にノーマルタイヤでスタックして動けなくなっただけでなく、その場でもと来た道へUターンを実施したと報告しています。

黒尾峠周辺は2車線で、両方向の交通を寸断しなければUターンできない狭さで、極めて身勝手といえる一連の迷惑車両に対し、同事務所はSNSで当該のSUVと現場の様子、履いていたタイヤの写真をアップするという異例の告知を実施しました。

そして同日、今度は山口県山口市の国道9号のうち、木戸山峠のあたりでスタックが発生。このエリアは過去5年間で大雨や積雪で3回も通行止めになっている難所で、今回の降雪でも登坂不能や立ち往生になることが容易に予想できました。

山口河川国道事務所は当該の白い高級ステーションワゴンの写真をアップし、「雪道をノーマルタイヤで走行すると危険かつ迷惑です」と、「迷惑」という強い口調で怒りをにじませたコメントを掲載し、警鐘を鳴らしています。

続いて1月8日、山形県鶴岡市の国道112号「月山道路」で発生した大型車のスタックでは、酒田河川国道事務所が「ノーマルタイヤでの冬道走行は違反です。違反が確認された場合、関係各署への通報を行います」と、対策を怠ったノーマルタイヤ車への厳しい措置を行う姿勢を示しました。

さらに1月11日、岐阜県御嵩町の国道21号のうち、山を登る区間である「次月峠（しづきとうげ）」付近で、白い高級セダンとシルバーのバン、黒いミニバン3台が立ち往生。やはりこのクルマのノーマルタイヤで走行していたといいます。

多治見砂防国道事務所は、「雪道を冬装備していないタイヤで走行することは、危険かつ迷惑行為です」と、再三の呼びかけや悪天候予報があったにも関わらず、明らかに準備不足で走行していた当該車両の行為を厳しく指摘しています。

この同日は、豪雪地帯である長野県阿智村の国道153号でも、初沢トンネルの手前で、白いステーションワゴン1台のスタックが発生。飯田国道事務所によると、例に漏れずこのクルマも「ノーマルタイヤ」が原因のスタックだったといいます。

悪天候であり容易に積雪が予測できたなかでの走行不能の事案に、「雪道を冬装備していないタイヤで走行することは、危険かつ迷惑行為です」と厳しい視線を向けています。

さらに11日は、滋賀県長浜市の国道8号でも黒いSUVがノーマルタイヤで走行し立ち往生。福井県南越前町の国道8号でもやはりノーマルタイヤの乗用車が走行不能になっています。

このように、各国道事務所では相次ぐ冬装備不足のスタック車両の発生をSNSで明らかにしており、道路利用者に対して実例をもとにした強い呼びかけを繰り返しています。

たかだか1台のスタックと思われがちですが、1台が道を塞ぐことで、ほかのクルマが通れなくなり、渋滞に発展します。

そうすると、強い降雪のなかで、この渋滞をきっかけに別のスタックを引き起こす可能性もあり、やがて大規模な立ち往生に発展します。

長時間に渡る道路の寸断を招き、地区の孤立や道路のネットワークの機能不全に陥れば、その影響は甚大なものとなります。緊急車両の通行もできないなか、長時間の立ち往生は体調不良者も発生し、さらなる悪循環を招きます。

スタッドレスタイヤの装着やチェーンの携行は当然のこと、スタックしても抜け出せるように除雪用スコップや脱出ボード、長時間の立ち往生に備えて燃料は満タンに、防寒具と数日分の食料や飲料も携行しましょう。