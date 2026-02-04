◇NBA ブルズ115ー131バックス（2026年2月3日 ファイサーブ・フォーラム）

NBAブルズの河村勇輝（24）が3日（日本時間4日）の敵地バックス戦で3戦連続途中出場。3Pシュートを決めるなど5得点7アシスト5リバウンドで存在感を示した。チームは第3Qに猛追したが、バックスに完敗。2連敗を喫した。

この日も第1Q途中から出場チャンスが巡ってきた。残り3分53秒からコートに立つと、残り1分12秒でレイアップシュートを演出して初アシストを決めた。このクオーター終了と同時に一旦ベンチに下がった。

第2Qは残り8分22秒から途中出場すると、残り3分27秒で3Pシュートをアシストすると、残り3分6秒にはスチールを決める好守備を見せた。残り1分39秒にはトップから3Pシュートを決めて初得点を挙げた。

第3Qは残り2分41秒から出場。残り1分50秒にはドライブインから相手の反則を誘ってフリースローを2本決めて後半初得点を挙げた。

第4Qも引き続き出場。残り11分4秒に3Pシュートを演出した。残り9分5秒にはスピードあるドライブインからレイアップシュートをアシストした。残り5分6秒には右ウイング付近から逆サイドに展開してレイアップシュートを演出した。残り32秒にもアシストを決めた。

河村は26分15秒出場で5得点7アシスト5リバウンド1スチールをマーク。シュートは全て3Pシュート。5本試投で1本成功。3P成功率は20％だった。

チームは52ー77と大量リードを許した。第3Qに猛追して6点差まで詰め寄った。しかしその後に再びリードを広げれて完敗。2連敗を喫した。