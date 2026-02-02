「サーティワンのひなまつり」サンリオのひなだんかざりが登場 ハローキティがおひなさま＆シナモロールがおだいりさまに
サーティワン アイスクリームは、15日から3月3日まで「サーティワンのひなまつり 2026」を実施する。今年のひなまつりは、昨年初登場し好評だったサンリオのキャラクターたちのひなだんかざり『サンリオキャラクターズ ひなだんかざり』（税込2400円）が、さらに豪華になって登場。
【写真】春仕様！『サンリオキャラクターズ ひなだんかざり』ボックス
かわいいカップに好きなスモールサイズのアイスクリーム5個と、ホイップクリームとカラースプレー、キャラクターのチョコレートを飾った、この時期だけのサンリオキャラクターズのひなだんかざり。おひなさまは十二単をまとったハローキティ、おだいりさまは今年初登場のシナモロールとなっている。三人官女は、マイメロディとクロミ、サーティワン初登場の元気なウサギの女のコ、ウサハナが並ぶ。
ひなだんは、パステルカラーに花と和柄がちりばめられた春らしいデザイン。さらに五人囃子にはポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンも台紙で登場する。
