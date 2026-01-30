この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するVTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「2月ポイ活ルーティンは超重要！今すぐ確認せよ」と題した動画を公開。2月に実施すべきポイント活動（ポイ活）のスケジュールや忘れがちな案件について、備忘録としてまとめている。



ネコ山氏は冒頭、「最近のポイ活は日をまたいでポイントをもらうことが多い」と指摘。そのため、スケジュール管理が非常に重要であり、知らず知らずのうちに機会を逃している可能性があると注意を促した。動画では、2月にやるべきポイ活を複数のカテゴリーに分けて解説している。



まず、「クレカ積立の即時売却」について、楽天証券、SBI証券、マネックス証券などの主要な証券会社ごとに、2月の積立日と売却推奨日をカレンダーと共に具体的に提示した。証券会社や積立日によって日程が異なるため、自身の利用状況に合わせて確認する必要があるという。特に楽天証券については、ポイント還元率がファンドによって異なるため、高還元のファンドを選ぶことが重要だと述べた。



次に、銀行の被振込でポイントを獲得するポイ活を紹介。T NEOBANKや第一生命NEOバンクといった特定の銀行口座へ他行から振り込みを行うことで、ポイントが付与される仕組みを解説。これらは無料振込回数などを利用して自動化も可能だとした。



さらに、月末に条件達成を確認すべきキャンペーンとして、Oliveの引き落としキャンペーンや、大和コネクト証券とスルガ銀行の連携キャンペーン、みずほ銀行の投資信託積立キャンペーンなどを挙げた。これらはエントリーだけでなく、特定の日に口座引き落としや残高の確認が必要なため、忘れずに行うよう呼びかけた。



ネコ山氏は、ポイ活は情報が日々変化するため、定期的な確認が不可欠だと語る。複雑な案件も多いが、一つ一つ着実にこなすことで資産形成につながるだろう。紹介された備忘録を参考に、自身のポイ活スケジュールを見直してみてはいかがだろうか。