猫背を防ぐ！超薄型・軽量の「卓上傾斜学習ボード」
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、学習やデスクワーク時の姿勢を改善し、体への負担を軽減する「卓上傾斜台・ノートパソコンスタンド 200-STN095」を発売した。
■正しい姿勢をサポートして学習環境を改善
タブレット学習や読書の際、つい猫背になってしまうのを防ぐための卓上傾斜台だ。デスクやダイニングテーブルに置くだけで、画面や本に適度な角度がつき、自然と目線が上がる。首や肩への負担を抑え、長時間の学習でも疲れにくい環境を整えることで、子どもの集中力維持をサポートする。
■収納や持ち運びに困らない超薄型・軽量設計
折りたたみ時の厚みはわずか5mm、重量も約409gと非常にスリムで軽量だ。使い終わったらサッと畳んで本棚やデスクの隙間に収納できるため、場所を取らない。ノートと一緒にバッグに入れて持ち運ぶことも容易で、リビング学習から図書館、カフェ、塾など、場所を選ばずどこでも快適な学習スペースを作れる。
■用途に合わせて選べる2段階の高さ調整
スタンドの立て方を変えることで、2段階の高さ（角度）調整が可能だ。動画視聴やタイピング、ノートへの書き込みなど、作業内容に合わせて最適な視点に変更できる。タブレットだけでなく、ノートパソコンスタンドとしても利用でき、オンライン授業やテレワークなど幅広いシーンで活躍する汎用性の高いアイテムだ。
■機器を優しく、しっかり支えるPUレザー素材
表面素材には、肌触りが良く高級感のあるPUレザーを採用した。ソフトな質感ながら、使用時にはタブレットやPCをしっかりと支える十分な強度を備えている。機器と接触しても傷がつきにくく、また滑り止め効果もあるため、粘着剤などを使わずに置くだけで安定した設置が可能だ。
■リビング学習やテレワークの「姿勢改善」に最適
「勉強中の姿勢が気になる」という保護者の方の声に応えた、リビング学習に最適な設計だ。また、大人の方のテレワーク用ノートPCスタンドとしても優秀で、目線を上げることでWeb会議での映り改善や肩こり予防にも繋がる。シンプルで洗練されたデザインは、どんなインテリアやオフィス環境にも馴染む。
■体への負担を軽減する「卓上傾斜台・ノートパソコンスタンド 200-STN095」
