ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Qi2対応の高速ワイヤレス充電と冷却機能を両立したMagSafe対応車載ホルダー「200-CAR123」を発売した。
■アームを自由に動かして好みの角度に調整
柔軟性のあるフレキシブルアームと、360度回転可能なボールジョイント構造を採用した。上下左右の細かな位置調整ができ、ドライバーそれぞれの視線や車種に合わせたベストポジションを簡単に作れる。安全運転をサポートする、実用性重視の設計だ。
■Qi2ワイヤレス対応でスマホを急速充電
Qi2規格に対応し、最大15Wの高出力ワイヤレス充電を実現。従来のQi充電に比べ、充電スピードと安定性が大きく向上した。移動中の短時間でもしっかり充電できるため、営業車や長距離ドライブでもバッテリー残量を気にせずスマートフォンを活用できる。
■「ペルチェ素子」で温度上昇を抑制
ペルチェ素子による冷却機能を搭載し、ワイヤレス充電時に発生しがちな熱を効率よく抑制。ナビアプリの長時間使用や動画再生中でも、温度上昇を防ぎながら安定した充電をキープする。夏場の車内でも安心して使える設計だ。
■走行中でもブレない、吸い付くような安定感
MagSafe対応iPhoneのマグネット配置に合わせた設計で、スマートフォンをピタッと固定する。段差や振動の多い道でもズレにくく、片手で着脱できる快適さを実現しました。毎日の乗り降りや運転中の操作もストレスフリーだ。
■面ファスナーで簡単設置＆取り外し
着脱式パッドには面ファスナーを採用し、ダッシュボードなどの平滑面にしっかり固定できる。使わないときは簡単に取り外せるため、車内への負担や日焼け跡を抑えられる。Qi2非対応スマートフォンでも付属アクセサリーで使用でき、幅広いユーザーに対応する。
■商品詳細
■i2対応の高速ワイヤレス充電と冷却機能を両立したMagSafe対応車載ホルダー「200-CAR123」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・最大240WのUSB PD給電・40Gbpsの高速データ転送対応、Type-CコネクタをL字化する変換アダプタ
・狭所配線に革命！配線の悩みを回転で解決する、LAN中継アダプタ
・学習や視聴の“日常”に寄り添うベーシックカラー！子ども用有線ヘッドホン「Junior 320」に新色ブラックが追加
・16.8万円が10万円に！フル電動自転車・evuco、期間限定の新春キャンペーン開始
・高速伝送を実現！薄さ1.9mmのCAT7フラットLANケーブル、新色ブルーを追加
■アームを自由に動かして好みの角度に調整
柔軟性のあるフレキシブルアームと、360度回転可能なボールジョイント構造を採用した。上下左右の細かな位置調整ができ、ドライバーそれぞれの視線や車種に合わせたベストポジションを簡単に作れる。安全運転をサポートする、実用性重視の設計だ。
■Qi2ワイヤレス対応でスマホを急速充電
Qi2規格に対応し、最大15Wの高出力ワイヤレス充電を実現。従来のQi充電に比べ、充電スピードと安定性が大きく向上した。移動中の短時間でもしっかり充電できるため、営業車や長距離ドライブでもバッテリー残量を気にせずスマートフォンを活用できる。
■「ペルチェ素子」で温度上昇を抑制
ペルチェ素子による冷却機能を搭載し、ワイヤレス充電時に発生しがちな熱を効率よく抑制。ナビアプリの長時間使用や動画再生中でも、温度上昇を防ぎながら安定した充電をキープする。夏場の車内でも安心して使える設計だ。
■走行中でもブレない、吸い付くような安定感
MagSafe対応iPhoneのマグネット配置に合わせた設計で、スマートフォンをピタッと固定する。段差や振動の多い道でもズレにくく、片手で着脱できる快適さを実現しました。毎日の乗り降りや運転中の操作もストレスフリーだ。
■面ファスナーで簡単設置＆取り外し
着脱式パッドには面ファスナーを採用し、ダッシュボードなどの平滑面にしっかり固定できる。使わないときは簡単に取り外せるため、車内への負担や日焼け跡を抑えられる。Qi2非対応スマートフォンでも付属アクセサリーで使用でき、幅広いユーザーに対応する。
■商品詳細
■i2対応の高速ワイヤレス充電と冷却機能を両立したMagSafe対応車載ホルダー「200-CAR123」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・最大240WのUSB PD給電・40Gbpsの高速データ転送対応、Type-CコネクタをL字化する変換アダプタ
・狭所配線に革命！配線の悩みを回転で解決する、LAN中継アダプタ
・学習や視聴の“日常”に寄り添うベーシックカラー！子ども用有線ヘッドホン「Junior 320」に新色ブラックが追加
・16.8万円が10万円に！フル電動自転車・evuco、期間限定の新春キャンペーン開始
・高速伝送を実現！薄さ1.9mmのCAT7フラットLANケーブル、新色ブルーを追加