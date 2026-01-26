初めてでも簡単！失敗しない「味噌」の作り方と絶品活用レシピ
寒仕込みの季節に作りたい♪ 手作り味噌レシピ
雑菌が繁殖しにくい冬は、味噌作りのベストシーズンです！ @leico_kitchengarden
さんのホームメイド味噌は初心者でも簡単に作れますよ。糀をたっぷり使い、甘みのあるまろやかな減塩仕立てが特徴です。
材料（約5.4kg）
•乾燥大豆……1kg
•生米麹……1.8kg
•天然塩……560g
•大豆の煮汁……450cc
•カビ防止用の塩……（分量外）
道具
•大きめの鍋（圧力鍋だと時短）
•ホーローの8L容器……1個
•重石
作り方
1. 作る前日から大豆をよく洗い、たっぷりの水を張ったボウルに入れ、24時間以上浸水させる。
2. 大きめの鍋にたっぷりの水を入れ、大豆を茹でる。沸騰すると白い泡が出てくるので、ささっと取り除く。
3. 圧力鍋で煮て泡を取り、フタをのせて圧力をかけながら煮る。圧がかかってから、およそ10〜15分で止める。普通の鍋を使う場合は、様子を見ながら1時間ほど煮る。
4. 圧力が下がり鍋のフタが開いたら、大豆の固さチェックする。力を入れずに潰れればOK。
5. 豆をザルにあげ、粗熱が取れたらフードプロセッサーでミンチにする。
6. ミンチにした大豆が30℃くらいに下がるまで待つ。（熱いうちに麹と合わせると、麹菌が死活するため注意）
7. 麹と塩をよく手で擦り合わせて混ぜて、塩切り麹にする。
8. ミンチにした大豆と塩切り麹をよく揉み込んで混ぜ合わせる。
9. 手で丸めてお団子状にしたら、ホーロー容器に叩き入れながら空気を抜く。叩き入れつつ、ときどき隙間をなくすように押し込む。
10. ガタガタしているとカビやすいため、丁寧に表面を滑らかにする。
11. 分量外の塩を表面に振る。
12. オーブンペーパー、ラップ、重石の順にのせ、最後にフタで密閉する。1年間以上、常温暗所に静置して完成。
ホームメイド味噌｜Instagram（@leico_kitchengarden）
味噌を使ったアレンジレシピを紹介
こってり肉みそ大根
出典：https://www.instagram.com
甘辛ダレの旨みをたっぷり吸った、ご飯が止まらなくなる「こってり肉みそ大根」です。ポイントは大根にしっかり焼き色をつけること♪ 香ばしさが増し、味がぐっと染み込みやすくなります。
オイスターソースやにんにく、味噌を効かせた濃厚な味わいで食べ応えも抜群！ 仕上げのゴマ油の香りが食欲をそそります。
こってり肉みそ大根｜Instagram（@chiori.m.m）味噌油そば
焼きそば麺をレンチンするだけで完成！ お湯要らずで爆速で作れる「味噌油そば」レシピです。味噌とごま油、にんにくのパンチが効いた濃厚ダレが麺に絡み、悪魔的なおいしさ。
仕上げに卵黄を絡めれば、まろやかさとコクが加わり味わい深さがアップします。忙しい日のランチや夜食にぜひお試しください。
味噌油そば｜Instagram（@byouumameshi）豚バラで絶品もつ煮風
出典：https://www.instagram.com
下処理が面倒なもつの代わりに豚バラ肉を使って、もつ煮風に仕上げました。こんにゃくは手でちぎることで、味がぐっと染み込みやすくなりますよ。
しょうがとにんにくを効かせたコク深い味噌だれで煮込めば、ごはんもお酒も進む味わいに。大根や人参などの根菜の栄養もたっぷり摂れて、身体の芯から温まる一品です。
豚バラで絶品もつ煮風｜Instagram（@asuca_kitchen）さばの味噌煮
脂が乗った旬のさばで作る「さばの味噌煮」。火加減が難しい煮魚も、電子レンジなら失敗知らず！ 耐熱容器にさばと調味料を入れ、電子レンジ（600W）で4分加熱するだけで完成します。
煮崩れや焦げ付きの心配もなく、驚くほどふっくら。濃いめの味噌だれが絡んで、ご飯が進みます♪ 手軽なのに本格的な味わいの魚料理をぜひ作ってみてください。
さばの味噌煮｜Instagram（@ouchigohan.jp）
作りすぎた味噌は「味変」して楽しめる！
味噌を作りすぎたときは、香り高い食材と合わせれば万能調味料に大変身！ しょうがを混ぜた「しょうが味噌」、旬の香り漂う「柚子味噌」、青ネギで作る「ネギ味噌」など、アレンジは自由自在。
アレンジ味噌をシンプルな料理に合わせるだけで、満足感たっぷりの一品に早変わりします。手軽に作れて保存も効くアレンジ味噌で、味変を楽しみましょう♪
アレンジ味噌｜Instagram（@osen_koji_gohan）
この冬は味噌作りに挑戦してみよう
寒さが厳しくなる冬は、雑菌が繁殖しにくく味噌作りに適しています。難しそうに見えますが、工程は意外とシンプルです。じっくり育てた「手前味噌」の旨みは格別！ 今年の冬こそ、自家製味噌を仕込んで食卓を豊かにしてみませんか。