初めてでも簡単！失敗しない「味噌」の作り方と絶品活用レシピ

寒仕込みの季節は、「手作り味噌」に挑戦する方も多いです。自分で育てた手前味噌があれば、毎日の食卓がもっと豊かなものになりますよ。今回は初心者でもできる味噌の作り方と、味噌を活用した旨みたっぷりのレシピをご紹介します。

寒仕込みの季節に作りたい♪ 手作り味噌レシピ

雑菌が繁殖しにくい冬は、味噌作りのベストシーズンです！ @leico_kitchengarden

さんのホームメイド味噌は初心者でも簡単に作れますよ。糀をたっぷり使い、甘みのあるまろやかな減塩仕立てが特徴です。





手の常在菌の働きで「自分好みの味」に育つのが手作り味噌の醍醐味。お裾分け先でも「おいしい！」と絶賛される手前味噌を仕込んでみましょう。材料（約5.4kg）

•乾燥大豆……1kg

•生米麹……1.8kg

•天然塩……560g

•大豆の煮汁……450cc

•カビ防止用の塩……（分量外）

道具

•大きめの鍋（圧力鍋だと時短）

•ホーローの8L容器……1個

•重石

作り方

1. 作る前日から大豆をよく洗い、たっぷりの水を張ったボウルに入れ、24時間以上浸水させる。



2. 大きめの鍋にたっぷりの水を入れ、大豆を茹でる。沸騰すると白い泡が出てくるので、ささっと取り除く。



3. 圧力鍋で煮て泡を取り、フタをのせて圧力をかけながら煮る。圧がかかってから、およそ10〜15分で止める。普通の鍋を使う場合は、様子を見ながら1時間ほど煮る。



4. 圧力が下がり鍋のフタが開いたら、大豆の固さチェックする。力を入れずに潰れればOK。



5. 豆をザルにあげ、粗熱が取れたらフードプロセッサーでミンチにする。



6. ミンチにした大豆が30℃くらいに下がるまで待つ。（熱いうちに麹と合わせると、麹菌が死活するため注意）



7. 麹と塩をよく手で擦り合わせて混ぜて、塩切り麹にする。



8. ミンチにした大豆と塩切り麹をよく揉み込んで混ぜ合わせる。



9. 手で丸めてお団子状にしたら、ホーロー容器に叩き入れながら空気を抜く。叩き入れつつ、ときどき隙間をなくすように押し込む。



10. ガタガタしているとカビやすいため、丁寧に表面を滑らかにする。



11. 分量外の塩を表面に振る。



12. オーブンペーパー、ラップ、重石の順にのせ、最後にフタで密閉する。1年間以上、常温暗所に静置して完成。

味噌を使ったアレンジレシピを紹介

こってり肉みそ大根﻿出典：https://www.instagram.com

甘辛ダレの旨みをたっぷり吸った、ご飯が止まらなくなる「こってり肉みそ大根」です。ポイントは大根にしっかり焼き色をつけること♪ 香ばしさが増し、味がぐっと染み込みやすくなります。



オイスターソースやにんにく、味噌を効かせた濃厚な味わいで食べ応えも抜群！ 仕上げのゴマ油の香りが食欲をそそります。

こってり肉みそ大根﻿｜Instagram（@chiori.m.m）味噌油そば

焼きそば麺をレンチンするだけで完成！ お湯要らずで爆速で作れる「味噌油そば」レシピです。味噌とごま油、にんにくのパンチが効いた濃厚ダレが麺に絡み、悪魔的なおいしさ。



仕上げに卵黄を絡めれば、まろやかさとコクが加わり味わい深さがアップします。忙しい日のランチや夜食にぜひお試しください。

味噌油そば｜Instagram（@byouumameshi）豚バラで絶品もつ煮風出典：https://www.instagram.com

下処理が面倒なもつの代わりに豚バラ肉を使って、もつ煮風に仕上げました。こんにゃくは手でちぎることで、味がぐっと染み込みやすくなりますよ。



しょうがとにんにくを効かせたコク深い味噌だれで煮込めば、ごはんもお酒も進む味わいに。大根や人参などの根菜の栄養もたっぷり摂れて、身体の芯から温まる一品です。

豚バラで絶品もつ煮風｜Instagram（@asuca_kitchen）さばの味噌煮

脂が乗った旬のさばで作る「さばの味噌煮」。火加減が難しい煮魚も、電子レンジなら失敗知らず！ 耐熱容器にさばと調味料を入れ、電子レンジ（600W）で4分加熱するだけで完成します。



煮崩れや焦げ付きの心配もなく、驚くほどふっくら。濃いめの味噌だれが絡んで、ご飯が進みます♪ 手軽なのに本格的な味わいの魚料理をぜひ作ってみてください。

さばの味噌煮｜Instagram（@ouchigohan.jp）

作りすぎた味噌は「味変」して楽しめる！

味噌を作りすぎたときは、香り高い食材と合わせれば万能調味料に大変身！ しょうがを混ぜた「しょうが味噌」、旬の香り漂う「柚子味噌」、青ネギで作る「ネギ味噌」など、アレンジは自由自在。



アレンジ味噌をシンプルな料理に合わせるだけで、満足感たっぷりの一品に早変わりします。手軽に作れて保存も効くアレンジ味噌で、味変を楽しみましょう♪

アレンジ味噌｜Instagram（@osen_koji_gohan）

この冬は味噌作りに挑戦してみよう

寒さが厳しくなる冬は、雑菌が繁殖しにくく味噌作りに適しています。難しそうに見えますが、工程は意外とシンプルです。じっくり育てた「手前味噌」の旨みは格別！ 今年の冬こそ、自家製味噌を仕込んで食卓を豊かにしてみませんか。