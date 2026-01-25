AI¤ÎÈ¯Å¸¤ò±Æ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡Ö¸«¤¨¤¶¤ëÏ«Æ¯¼Ô¡×¤¿¤Á¡£¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÉÙ¤ÎÆÈÀê¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Î¿Í¡¹¤¬¤½¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀµÅö¤ÊÂÐ²Á¤òµá¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¤­¤¬Íè¤ë¡£