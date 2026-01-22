1·î¤Ëº§³è¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡ÆÈ¿ÈÃË½÷¤ËÊ¹¤¯¡Ö±ó²ó¤·¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡×
¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥Ä¥ô¥¡¥¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ëµ¢¾Ê¤ò¤·¤¿ÆÈ¿ÈÃË½÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï1·î5¡Á7Æü¡¢20¡Á40Âå¤ÎÃË½÷367¿Í¡ÊÃËÀ177¿Í¡¢½÷À190¿Í¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£
¡Ö¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬71.7¡ó¡¢¡ÖÁ´¤¯¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬28.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø·ëº§¤Ï¤¤¤Ä¤¹¤ë¤Î¡Ù¤Ê¤É¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢42.9¡ó¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö±ó²ó¤·¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡Ê30.1¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿¡¿Â¹¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê22.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¾Ò²ð¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê4.9¡ó¡Ë¤Î½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ÎºÝ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡Ø¤½¤Î¤¦¤Á¤Í¡Ù¡Ø±ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Í¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤ò¤½¤é¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬45.9¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¡Øº£¤Ï»Å»ö¤¬Âç»ö¡Ù¡Ø¤Þ¤À·ëº§¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï10.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡Ö·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¡Öµ¢¾Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤ÇÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÃËÀ¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¼«Î©¡×¡Ê32.8¡ó¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¡Ö·ÐºÑÎÏ¡¦°ÂÄêÀ¡×¡Ê29.4¡ó¡Ë¡¢½÷À¤Î1°Ì¤Ï¡Ö·ÐºÑÎÏ¡¦°ÂÄêÀ¡×¡Ê45.3¡ó¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¼«Î©¡×¡Ê28.4¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ç°Ì¤äÈæÎ¨¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃË½÷¤È¤â¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¼«Î©¡×¤È¡Ö·ÐºÑÎÏ¡¦°ÂÄêÀ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡Öº§³è¡¦·ëº§¤Î¤¿¤á¤Ë¡ØÀ©¸Â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¿¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¼ñÌ£¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¡×¡Ê49.2¡ó¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î»Ñ¡Ê¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ë¡×¡Ê33.9¡ó¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Î»þ´Ö¡×¡Ê31.1¡ó¡Ë¡£½÷À¤Î1°Ì¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Î»þ´Ö¡×¡Ê49.5¡ó¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î»Ñ¡Ê¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ë¡×¡Ê48.4¡ó¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¤Î°Ý»ýÈñ¡×¡Ê38.4¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÃË½÷¤È¤â¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢1·î¤ä8·î¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´üµÙ²ËÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ø¤ÎÆþ²ñ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Öµ¢¾Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¡¢µìÍ§¤Ê¤É¤«¤é·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¡¢º§³è¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£