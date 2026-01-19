実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が19日までに自身のSNSを更新。12日投開票の前橋市長選で、市職員（退職）とのラブホテル面会問題で辞職して出直し立候補した無所属前職小川晶氏（43）が、自民党国会議員らの支援を得た弁護士丸山彬氏（40）ら無所属4新人を破り再選を果たしたことに言及した。

小川氏は、市長在任1年9カ月間の市政運営が一定評価され、ホテル問題の逆風をはねのけた。投票率は47・32％で、2024年の前回選を7・93ポイント上回った。任期は13日から、1期目の残り28年2月まで。

ひろゆき氏は「勤務時間中に、上司が部下をラブホテルに連れ込んだのがバレたとして、『ラブホテルで打ち合わせしてました。部下はクビにするので再発しません。』仕事をちゃんとしてるから上司はお咎めなし。前橋市の有権者の感覚ではOKなのが証明されました」と自身の受け止めをつづった。

自身のYouTubeチャンネルでは「一応、政治に関しては大きなトラブルを起こしたわけでもないので。“別にいいんじゃね”ってところだと思うんですけど」とコメントし、「とはいえ、たとえば男性の知事が、家庭のある女性の部下をラブホテルに誘っていたとして。その後、部下は公務員を辞めることになりましたってなったら、まあまあ叩かれると思うんですけどね」としつつ、「まあ、でも前橋市民はそういうのは気にしないってことだと思うので」と、市民の判断が尊重されるべきだとしていた。