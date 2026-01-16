±óÆ£¹Ò¤¬±¦SB¤Î¡È·êËä¤áÌò¡É¤Ë¡©¡Ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¤¬ÀïÎóÉüµ¢¤ò´¿·Þ¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ëµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£15Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯²Æ¤Ë¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¤¿±óÆ£¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ï½øÎó¤¬Äã²¼¡£ºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¹ç·×242Ê¬´Ö¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢Ìó1¥«·î´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥ó¥º¥ê¡¼¤È¤ÎFA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±óÆ£¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÏËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±¦SB¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢±¦SB¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬±¦¤Ò¤¶¤òÉé½ý¤·¡¢¼ê½Ñ¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Îº£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ÎÎ¥Ã¦¤È±óÆ£¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎÁª¼ê¤¬3¿Í¤¤¤ë¡£¥³¥Ê¡¼¤È¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡Ë¤â¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¤«¤«¤ë¡£¥ï¥¿¡Ê±óÆ£¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡£¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬ºÆ¤ÓSB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬º£¸åµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÈà¤òÃæÈ×¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¼«¿È¤âÃæÈ×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¤ÏÁÏÂ¤Åª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬±óÆ£¤Î±¦SBµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤Ï¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ò±¦SB¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢±óÆ£¤ò¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤òÁ°¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤¬¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
