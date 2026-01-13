Image: Shutterstock

私にも届いていました！

サイバーセキュリティ企業のMalwarebytesが、ダークウェブ上で不審な動きを確認したと報告しています。

Cybercriminals stole the sensitive information of 17.5 million Instagram accounts, including usernames, physical addresses, phone numbers, email addresses, and more. This data is available for sale on the dark web and can be abused by cybercriminals.



[image or embed]- Malwarebytes (@malwarebytes.com) 2026年1月10日 1:34

リセットメールがなぜか届く

ここ数日で、Instagramのパスワードリセットメールをリセット申請していないのに受け取った方、気をつけてください。

日本だけではなく世界中で、パスワードリセットのメールをたくさんの人たちが受け取っているようです。

Instagramユーザー1750万人分の住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報が、インターネット上の怪しいサイトで販売されているようです。

Malwarebytesは、こうした情報が出回っていないかをダークネット上で定期的に調査していて、今回見つかった多くの個人情報は、2024年に発生したAPI問題で攻撃者がInstagramから情報を取得したと判断したと報告しています。

対策は？

個人情報を守るために、以下のステップをやっておくことをおすすめします。

・今すぐパスワードを変更する ・まだ設定していない場合は、二要素認証を有効にする ・すべてのSNSアカウントを完全に削除する（徹底的にやりたい場合！）

Instagramの広報担当者は、米Gizmodoの取材に対して「一部のInstagramユーザーに対して、外部の第三者がパスワードリセットメールをリクエストできてしまう問題が発生しましたが、修正いたしました。システムへの侵入や情報漏えいはなく、Instagramのアカウント自体は安全な状態です。こういったメールは無視していただいて問題ありません。混乱を招いてしまったことをお詫びします」とコメントしています。