脚本家三谷幸喜氏（64）が、10日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。ゲスト出演した大泉洋にクレームを付けた。

映画「ラストマン−FIRST LOVE」の宣伝のため、オープニングに大泉と福山雅治が登場。MCの安住紳一郎アナウンサーが「大泉さんと三谷さんは、去年5月の（舞台）『昭和から騒ぎ』でご一緒でしたよね」と話題を向けると、大泉は「去年舞台で演出していただきまして」と三谷氏との仕事を振り返った。

また安住アナが「で、福山さんはその舞台出てないんですけども、福山さんのものまねが入ったとか」と尋ねると、福山のものまねを得意とする大泉は「そうなんです。福山さんが明日見に行くって時に食事してたんですけど。（ものまね口調で）『洋ちゃん、明日見に行くからせっかくだからものまねしてよ』って言われまして。舞台にもかかわらず、福山さんのものまねをぶっ込んだっていう」と語った。

三谷氏は「そういうの本当に腹が立つんですよ」と真顔で訴え、「しかもそんなにウケてなかった」と悔しげにチクリ。同作はシェークスピアの喜劇「空騒ぎ」を原案にしており「シェークスピアはそんなこと求めてないんだよ」と続けると、大泉から「そんなこと言うと、シェークスピアの台本をめちゃくちゃにしたのは三谷さんですよ」と返された。

三谷氏は大泉の言葉が刺さったのか「そうなの」とトーンダウンすると、安住アナから「面白かったです。いい舞台でしたよ」と励まされていた。