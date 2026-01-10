昨年12月、米サイト「Ranker」が発表した世論調査「2025年の嫌われセレブ」で、メーガン夫人が4年連続で1位に選出された。もはや"嫌われセレブ女王"の座は不動のものといえそうだ。

【写真を見る】「嫌われセレブ」4年連続で1位に…困惑が広がった出産前の夫婦のダンス動画

一方、夫のヘンリー王子は2024年の2位から5位へ後退したものの、夫婦そろっての順位が改めて浮き彫りとなった。王子に代わって2位にランクインしたのは、未成年を含む性的人身売買、レイプ、恐喝などの容疑で100名を超える被害者から告発を受けたP・ディディ（ショーン・"ディディ"・コムズ）。彼を抑えて"首位"に輝いた結果は海外で衝撃的に受け止められている。

そんな夫人は昨年の元日、砂浜に木の枝で「2025」と書き、笑顔で走り去る動画をSNSに投稿。さわやかな印象で幕開けしたものの、待ち受けていたのは炎上、そして"金欠"が案じられる1年間だった。

「ポーズだけの偽善活動」メーガン夫人、なぜ批判まみれ？

ヘンリー王子とメーガン夫人が英王室を離脱した翌年の2021年、同ランキングで夫人は82位、王子は83位と低い位置にいた。ところが2022年には夫人が1位、王子は2位に躍り出て、以降メーガン夫人は4年連続で1位となり、"殿堂入り"状態となっている。

2025年、夫妻は1月にロサンゼルスの山火事被災地を訪問し、炊き出しなど支援活動を展開。しかし、そろって手袋を着用していなかったことから「ポーズだけの偽善活動」「被災地で写真撮影をしにきた観光客では」「配信番組に使うコンテンツを撮影しにきたの？」など激しいバッシングに見舞われた。

英紙「インディペンデント」のウェブ版は、「支援活動をしている大勢のセレブの中で、非難の対象に選ばれたのは"プリンセス・マークル（メーガン夫人のファミリーネーム）"。彼女は本当に何をやってもうまくいかない」と同情を寄せつつも、夫人の野心的なイメージの強さゆえ、慈善活動をしても私欲のためにみえると分析した。

そして3月は、夫人のNetflix配信ライフスタイル番組『ウィズ・ラブ、メーガン』がスタート。しかし、シーズン2で打ち切りに。

4月には、夫人肝入りのライフスタイルブランド「アズ・エバー」がローンチ。商品として食品やお茶などをラインナップし、"即完売"と順調なスタートを切ったものの、「ジャムだと思ったら水っぽい」「価格が強気すぎる」などとSNSの反応は冷ややかだった。

「ウィリアム皇太子激怒」報道も

そんな中、ある事実が発覚する。4月、ポッドキャスト番組に出演した夫人が、エリザベス女王から使用を禁じられていたとされる"HRH（His/Her Royal Highness、殿下/妃殿下）の敬称入りカード"を友人に送っていたことが判明した。

王室を離脱した際に、ヘンリー王子とメーガン夫人はこの敬称を使わないことで合意しているため、現地メディアでは夫人の行動にウィリアム皇太子が激怒しているとも報じられ、ネット上でのバッシングはさらに強まった。

イメージ回復を狙った私生活の投稿もうまくいかない。結婚7周年の5月には、ビヨンセのコンサートに夫婦で出かけるラブラブぶりが目撃され、SNS上を中心に当日の画像や動画が出回ったが、「嘘くさい」などとも指摘された。さらに6月に公開した出産前のダンス動画は「ダンスの意味がわからない」「正直動きが怖い」などと困惑が広がっていた。

「とんでもない赤字」

こうしたなかで浮上してきたのが、夫妻の"懐事情"だ。メーガン夫人とヘンリー王子が立ち上げた制作会社アーチウェル・プロダクションは、2020年にNetflixと5年間の独占契約を結び、その契約額は総額1億ドル（約156億円）とも言われていたが、9月に契約満了を迎え、契約を更新することはなかった。

実際、9月にNetflixが発表した上半期視聴者数ランキングでは、『ウィズ・ラブ、メーガン』は383位。2022年にNetflixで配信された『ハリー＆メーガン』は王室離脱後の夫妻の生活に迫るドキュメンタリーとして大きな話題と反響を呼んだだけに、人気が失速しているようにも見受けられる。

運営する慈善団体アーチウェル財団（注：アーチウェル・フィランソロピーズに名称変更）も、寄付金による収入が年々減少。12月に公表された決算では、寄付金収入を上回る支出や使途不明金が明らかになり、海外では「とんでもない赤字だ」「慈善団体がここまで信用をなくしたら終わり」との指摘が続出。

アーチウェル財団でスタッフの流出が相次いでいるのも、高額な給与を支払うのが難しいからだとも推測されている。

それでも豪邸での暮らしや厳重な警備体制、プライベートジェット移動といった生活環境は変わらず、メーガン夫人のファンのあいだからも、いよいよ"金欠"を心配する声が上がり始めるなどしている。

"ロイヤルな存在"から"消費されるコンテンツ"へ

性加害疑惑で逮捕・裁判という"ケタ違いのスキャンダル"を抱えたディディと肩を並べ、それでもなお"殿堂入り"する────そんな現実を突きつけられたメーガン夫人。

「離婚後の暴露話を見据えて水面下でメーガンが出版交渉している」「万が一の"離婚後"初インタビュー権を条件に、Netflixが契約更新を検討している」といった噂もささやかれ、こうした話題が繰り返し浮上する時点で、海外では夫妻が"ロイヤルな存在"というより、"消費されるコンテンツ"として見られているということなのかもしれない。

はたして2026年は汚名返上の年となるのか、それとも「やっぱり……」と言われ続ける一年になるのか。