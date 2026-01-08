1月7日に米欧州軍が投稿した写真。石油タンカー「ベラ1号」が写っている/US European Command

（CNN）米軍は7日、大西洋とカリブ海でベネズエラ関連の石油タンカー2隻を拿捕（だほ）したと発表した。大西洋を航行していたタンカーはロシア船籍で、ロシア運輸省は同タンカーとの通信が途絶えたことを確認した。

米欧州軍は、北大西洋を横断していたベネズエラに関係するタンカーを拿捕したと発表した。同タンカーはロシア国旗を掲げていた。

また、米南方軍も同日、カリブ海でタンカーを差し押さえたと発表した。無国籍船とみられ、「違法行為を行っていた」という。発表によると、同タンカーは現在、米国へと護送されている。

大西洋で拿捕されたタンカー「マリネラ号」の元の名称は「ベラ1号」。米国は違法な石油を輸送する「影の船団」だとして、2024年に同タンカーを制裁対象とした。米沿岸警備隊が先月、ベネズエラ沖で同タンカーを拿捕しようとしたが大西洋へと逃げ、米国は追跡していた。

その後、同タンカーの船体にロシア国旗が描かれ、ほどなくして新たな名称「マリネラ」でロシアの船舶登録簿に掲載された。ロシアは先月、同タンカーの追跡を中止するよう米国に正式に要請していた。

英国防省は、米国からの要請を受けて米軍による同タンカーの拿捕を支援したことを明らかにした。ヒーリー英国防相は同タンカーについて、「ロシアとイランの制裁回避軸の一部」だと非難した。

ロシア運輸省は米軍による拿捕を非難し、1982年の国連海洋法条約の下では「いかなる国も他国で適切に登録された船舶に対して武力を行使する権利はない」と主張した。米国は同条約に加盟していない。