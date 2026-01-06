º£°æÃ£Ìé¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥ºÆþÃÄÁ°¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼6ÅÙ½Ð¾ì¤Î¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇMLB¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ìÀ¼¤Ç¡ÖWhat¡Çs up H-Town¡© I¡Çm Tatsuya Imai. I'm ready to chase away championship. Let¡Çs go, Houston!(¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡© º£°æÃ£Ìé¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª)¡×¤È¾Ð´é¤Ç±Ñ¸ì¤òÈäÏª¡£
¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÁª¼ê¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£Ä«¡¢µ¯¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«¤¤¤¿¤é¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ø¥¤¥À¡¼Åê¼ê¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¡£¤è¤¦¤³¤½¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ø¡¢¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤Æ¡Øº¤¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤ÆÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢160¥¥í¤¯¤é¤¤(¤ÎÂ®¤µ)¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢160¥¥í¤¯¤é¤¤(¤ÎÂ®¤µ)¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁáÂ®¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥¤¥À¡¼Åê¼ê¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢6ÅÙ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡£º£°æÅê¼ê¤ÏÁá¤¯¤â¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀÀ¤Ã¤¿º£°æÅê¼ê¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö(ÂåÍý¿Í¤Î)¥¹¥³¥Ã¥È(¥Ü¥é¥¹»á)¤Ë¤â¤è¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¼ÂÀÓ¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤â¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¹¶¤á¤Æ¹¶¤á¤Æ¡¢¶¯µ¤¤Ç¤¤¤±¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£