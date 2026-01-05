結婚して家族が増え、これからもっと幸せになれると信じていたのに…。一番の味方であるはずの夫から、ある日突然「自由に生きたいから離婚してほしい」と告げられたとしたら？優しかった夫が産後に豹変し、身勝手な論理で妻・美希を追い詰めていくのでした。

■「自由に生きたい」…産後の妻に突きつけた夫の身勝手な終止符

主人公の美希は、出会った頃は優しく頼りがいがあった夫・健二と結婚。しかし、子どもが生まれてから彼の態度は一変します。

■「女は徳が低い」？ エス カレー トする暴言 家事 や育児を「女の仕事」と決めつけ、自分は独身時代と変わらない自由を謳歌。子どもの泣き声にさえ怒りをあらわにする健二に、美希は戸惑いを隠せません。

そんなある日、健二から放たれた衝撃の一言。「自由に生きたいから、離婚してほしい」。



家族の責任をすべて妻に押し付け、自分だけが解放されたいと願う夫に、深い絶望の淵に立たされる美希⋯追い打ちをかけるように、義母に連れられ、見知らぬ女性たちが集まる“異様な祈りの場”へと足を踏み入れることに⋯。

夫からの精神的・経済的な支配、そして背後にちらつく義実家の不気味な影。孤立を深めていく美希ですが、厳しい現実に直面しながらも、子どもたちと生きるための「ある決断」を下すことに⋯。

こちらは投稿者のエピソードを元に、2022年よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。

■気になる読者の反応は？

まずは、自分勝手な理由で離婚を迫り、育児を放棄する夫・健二への厳しい怒りの声です。

また、義母の介入や異様な集会、そして美希の置かれた過酷な環境に対する驚きと懸念です。

そして、絶望的な状況下で立ち上がろうとする主人公への、力強い応援コメントです。

自分勝手な「オレ様」夫との決別の先に、美希が掴み取ったものとは何だったのでしょうか。