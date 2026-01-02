ÅÅ·â²ò»¶È¯É½¤Î¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡×Àî¸¶¡¡²þÌ¾¤òÊó¹ð¡¡º£¸å¤Ï¡ÖÅ·¼³Àî¸¶¡×¤Ç³èÆ°¤Ø
¡¡¸µÆü¤Ë²ò»¶¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡×¤ÎÀî¸¶¹î¸Ê¡Ê45¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÅ·¼³Àî¸¶¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Àî¸¶¤Ï¡Ö¸Ä¿Í²þÌ¾¡¡Àî¸¶¢ªÅ·¼³Àî¸¶¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Å·¼³Àî¸¶¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àî¸¶¤ÈÀ¥²¼Ë¤Î2¿Í¤¬1Æü¡¢Àî¸¶¤Î¸Ä¿Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¡¢¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡¢20Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ç¤¹¤Í²ò»¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÍ§Ã£¤Îº¢¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Èó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¡¢³Æ¡¹¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î²ò»¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡×¤Ï¥Ü¥±¤ÎÀî¸¶¹î¸Ê¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¥²¼Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ó¡£2004Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ï2008¡¢2009¡¢2013Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢THE MANZAI¤Ç¤â2013Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£