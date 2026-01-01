ÀÐ´Ý¿Æó»áà¸µ°Ý¿·á²»´îÂ¿½Ù»á¤ò¥¬¥ÁµÍ¤á¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Í¤§¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÛ¤Ï¡×
¡¡¸µ¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»Ô»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ò£å£È£á£ã£Ñ¤Þ¤Ã¤¿¤êÇ¯±Û¤·À¸ÇÛ¿®¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ç¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î²»´îÂ¿½Ù»á¤òà¥¬¥ÁµÍ¤áá¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÀÐ´Ý»á¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¹°¼ù»á¡¢·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸åÆ£Ã£Ìé»á¤Î£³¿Í¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¹â¶¶»á¤¬²»´îÂ¿»á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢²»´îÂ¿»á¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤¬¡Ö¿·À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢°Ý¿·¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ²»´îÂ¿½Ù¤Ï°Ý¿·¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤ì¤Ë±³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ÁÌä¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²»´îÂ¿»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ìá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¯¼£²°¥à¡¼¥Ö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤ó¤¾¡£²»´îÂ¿¤µ¤ó¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¡£ÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Í¤§¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÛ¤Ï¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅ¨Ç§Äê¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬ºÇ¤â´÷¤à¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯°Ê¹ß¡¢»à¤Ì¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖµÈÂ¼¡ÊÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾å¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø²»´îÂ¿¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ï¤â¤¦£±²ó²¶¤¿¤Á¤¬»Ù¤¨¤ë¤«¤é½Ð¤í¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡Ø½Ð¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê°Â°×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Á´¤Æ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²»´îÂ¿»á¤Ï¾Ð¤¤À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹â¶¶»á¤¬¡Ö°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤ì¤ÐÌá¤ì¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½õ¤±Á¥¤ò½Ð¤¹¤È¡¢²»´îÂ¿»á¤Ï¡ÖÁ´¤¯»ý¤Ã¤ÆÌá¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£