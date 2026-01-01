大谷映美里、指原莉乃からの“お年玉”に反響「指原さんのお年玉袋のセンスw」「いっぱい貰えたかな？笑」
アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里（27）が1日、自身のXを更新。お年玉をもらったことを明かした。
【写真あり】「指原さんのお年玉袋のセンスw」大谷映美里が指原莉乃からもらった“お年玉”の全貌
大谷はメンバー全員の集合カットと、“小袋”を持ったカットを投稿。「あけましておめでとうございます 指原さんからお年玉いただきました」とプロデューサーの指原莉乃からお年玉をもらったことを明かした。
この投稿に「たまごっちのポチ袋可愛い」「お年玉いいなぁ〜」「指原さんのお年玉袋のセンスw」「さっしーからお年玉を？ 優しいプロデューサーだ」「いっぱい貰えたかな？笑」などのコメントが寄せられている。
