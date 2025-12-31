¥æ¡¼¥¸¡¡ÁÔÀä¤Ê²áµîÌÀ¤«¤¹¡¡Ãæ2Ç¯¤ÇÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤ÇÂà³Ø½èÊ¬¡¡Ãæ1¤Î»þ¤Ë¡Ö¸ø±à¤ÇÂ¾¹»¤ÎÉÔÎÉ¤ÈÂçÍðÆ®¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¡Ê38¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¡Ê¸å11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¸¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÆüËÜ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¸¤ÏË½ÁöÂ²¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ë½ÁöÂ²¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®6¤«¤éË½ÁöÂ²¸þ¤±¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡¦¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤»¨»ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥×¥í¡¼¥É¡×¤ò°¦ÆÉ¡£¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë»¨»ï¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÀèÇÚ¤Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡¢ÉÔÎÉ¤ÎÆ»¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥±¥ó¥«¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¤´¤íÂç¤·¤¯¤¸¤ê¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø±à¤ÇÂ¾¹»¤ÎÉÔÎÉ¤ÈÂçÍðÆ®¡£³Ø¹»¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¶à¿µ½èÊ¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤ë¤Ù¤½èÊ¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥æ¡¼¥¸¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ÏÂ³¤¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë³Ø¹»¤òÂà³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂà³ØÍýÍ³¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤³¤ì¤ò¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡£¡ÈÂ¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç°ã¤¦³Ø¹»¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£