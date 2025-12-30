¾¾Ê¿·ò¡¢¡ÈÇ¾³è¤Ë¤â¸ú²Ì¡É¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ç¤¤¤¤¡×72ºÐ¤Ç¸ì¤ë¼ãÇ¯ÁØ¥Õ¥¡¥óµÞÁý¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÈ¾À¤µª³èÌö¤·Â³¤±¤ë¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¡£ºòÇ¯¤ÏÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥Ä¥±¥ó¡ß¥³¥í¥Ã¥±¡ÖÌ´¤Î¶¦±é¡×¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤ÎÏÃÂê¸ø±é
¡Ö¤è¤¯Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î»×¤¤¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÄ¹¤¤·ÝÇ½À¸³è¤ÎÃæ¤Çµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤ò25Ç¯´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Çò»æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤âÇò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×
¡¡¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤¤¤¿¿´¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¡Ù¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð2¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥ó¥Ð¡Ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶õÁ°¤Î¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤¬ºÇ½é¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï2004Ç¯¡£¤«¤ì¤³¤ì20Ç¯°Ê¾å¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾Ê¿¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¡Ø¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¿¶¤êÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤È»ä¤Îµ¤ÎÏ¤â¤ß¤Ê¤®¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¡ØÇ¾³è¤Ë¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡2026Ç¯¤Ï1·î10Æü¤«¤éÌÀ¼£ºÂ¤Ë¤Æ¡¢·ÝÇ½À¸³è45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ø¾¾Ê¿·ò¡ß¥³¥í¥Ã¥±45¼þÇ¯ÆÃÊÌ¸ø±é¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÉô¤Î¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡ØË½¤ì¤óË·¡Ù¤Ï¡¢ÇòÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁö¤ë»þÂå·à¤é¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼Êª¸ì¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤âÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¬Âå¾·³¡£»þÂå·à¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
72ºÐ¤Î¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¡É¡¢·ò¹¯¤ÎÈë·í¤Ï
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ë¼ã¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÁÆ¬¤ÇÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡È¥¥ã¡¼¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»þÂå·à¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÆÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç»ä¤â¤Þ¤À¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤·¤Æ¼ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÆóÉô¤Ï¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂÔË¾¤Î¡Ø¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿ô¡¹¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥·¥ç¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø±é¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó2½µ´Ö¡£Â¿¤¤¤È¤¤ÇÃë¤ÈÌë¤Î2²ó¸ø±é¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤ÈÈè¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£72ºÐ¤Î¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¤ÎÈë·í¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö60ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ï¤ª¼ò¤ÎÎÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯Âè°ì¤Ç¿©»ö¤ä¿çÌ²¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤â·ó¤Í¤¿Ä«¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤âÆü²Ý¡£
¡ÖÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤È¿ÈÂÎ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Û¥Æ¥ë¤Î¼þ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢¤¤¤ÞÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¾¾Ê¿¤µ¤ó¡£¡Ö»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Î´î¤Ó¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆ·¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡¡1953Ç¯11·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Æ¥ì¥Ó»þÂå·à¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ç¤ÏÌó25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£1·î10Æü¤«¤é¤ÏÌÀ¼£ºÂ¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¸ø±é¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£10·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°2026¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹ÓÌÚËÓÈþ