¡ÊCNN¡Ë±ÑÀ¯ÉÜ¤Ï27Æü¡¢¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Íµë¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¡×À©ÅÙ¤ò·³¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2026Ç¯3·î¤Ë³«»ÏÍ½Äê¤Îº£²ó¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ÊµÁÌ³¤òÈ¼¤ï¤º¤Ë·³ÂâÀ¸³è¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÌó150¿Í¤ÎÊç½¸¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï1Ç¯´Ö¡¢Î¦·³¡¢³¤·³¡¢¶õ·³¤Ç·±Îý¤ä¼ÂÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö´Ø¿´¼¡Âè¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ÍèÅª¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤ò1000¿ÍÄ¶¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
±Ñ¹ñ¤Î¥Ò¡¼¥ê¡¼¹ñËÉÁê¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñËÉ¤Î¿·»þÂå¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ë·³¤¬Äó¶¡¤¹¤ëµ»Ç½¤ä·±Îý¤òÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò³«¤¯¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë25ºÐÌ¤Ëþ¤Î³Ø¹»Â´¶È¼Ô¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢´ðÁÃ·±Îý¤Î¤Û¤«¡¢³¤¾å¶ÐÌ³¤äÀìÌçÉôÂâ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¼ÂÃÏ·±Îý¤Ê¤É¡¢·³Ââ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂÀï¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
Åö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·±ÎýÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄ´À°Ãæ¡£µëÍ¿¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿·Ê¼¤Î½éÇ¤µë¤ÏÇ¯Ìó2Ëü6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó550Ëü±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
À¯ÉÜ¤Ïº£²ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊªÎ®¤ä¹©³Ø¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡¢Ì±´Ö¤Ç¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ëÈÆÍÑ¡Ê¤Ï¤ó¤è¤¦¡ËÅª¤Êµ»Ç½¤Î°éÀ®¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê²ò·èÎÏ¤ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿µ»Ç½¤ò¹â¤á¤ë¸ÄÊÌ¤Î·±Îý¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥È¥ó¹ñËÉ»²ËÅÄ¹¤Ë¤è¤ë·ëÂ«¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ò¤¦¤±¤¿¤â¤Î¡£¥Ê¥¤¥È¥ó¹ñËÉ»²ËÅÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°ÂÄê¤ÇÉÔ³Î¼Â¤ÊÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÀ©ÅÙ¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·³¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼À©ÅÙ¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡£²¤½£¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢¼ã¼Ô¤Î»Ö´êÊ¼¤Ë¤è¤ë¹ñ²ÈÊô»Å³èÆ°¤ÎÁý²Ã¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£