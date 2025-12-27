¡ÚÌ¡²è¡ÛÇ¯Ëö¤ËÂç¥Ô¥ó¥Á¡ª¡¡¡Ö¥¯¡¼¥ëÊØ¤Î¤ª¤»¤Á¡×¤¬ÆÏ¤¯»þ´Ö¤ËµÞÍÑ¤¬¡Ä¡¡ÉÔºß¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡È¶ìÆù¤Îºö¡É¤Ë¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡×¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡¸µÂðÇÛÊØ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÌ¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¥¯¡¼¥ëÊØ¤Î¤ª¤»¤Á¤òÃÖ¤ÇÛ¡Ê¡©¡Ë¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¡×¤¬¡¢X¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎäÂ¢ÊØ¤Î¤ª¤»¤Á¤ò»ØÄê»þ´Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÞ¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÍÑ»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¤«¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤ÈÇº¤ß¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃÖ¤ÇÛÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö»ä¤âÇÛÃ£¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¡¼¥ëÊØ¤Ïµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÇÛÃ£°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ªÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÈÂðÇÛ¤ÎÎ¢Â¦¡É
¡¡¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¤Ï¡¢X¤ä¥Ö¥í¥°¡Ö±¿¤Ó²°¤æ¤¤¿¤ÎÌ¡²è¤ÊÆü¾ï¡×¤ÇÌ¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11·î¤«¤é¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Øgrape¡Ù¤Ç¡Ö¿·¿ÍÇÛÃ£°÷¥³¡¼¥¿¥í¡¼¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥ê¥¢¥ëÂðÇÛÊØÆüµ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.º£²ó¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÇ¯Ëö¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¡¼¥ëÊØ¤Þ¤Ç¡ØÃÖ¤ÇÛ¡Ù¤Ç¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±ÃÖ¤ÇÛ¤¬À¤´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¡Ö¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÄê¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¬ÇÛÃ£°÷»þÂå¤Ë¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·µ¤²¹¤¬Äã¤¤Åß¾ì¤Ï¡¢ÎäÂ¢ÉÊ¤Ç¤â¡ØÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¤´»Ø¼¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»þ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.µÕ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÖ¤ÇÛ¤Î»ØÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ø¸¼´ØÁ°¤ËÃÖ¤ÇÛ¡Ù¤ò¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÉô²°¤Ø¤ÎÇÛÃ£¤ÇÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿ºÝ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.¤ª¤»¤Á¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¤ë²ÙÊª¡×¤ò°·¤¦¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÇÛÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö¡Ø»ØÄêÆü»þ¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê²ÙÊª¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤´ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆüÃæ¤ËºÆÇÛÃ£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤´ÅÔ¹ç¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.ÇÛÃ£°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Îµ¤¸¯¤¤¤äÀ¼¤«¤±¤Ç¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÇÛÃ£°÷¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Q.º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎÃÖ¤ÇÛ¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¿´¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ø¤ª¤»¤Á¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÛÃ£°÷¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤´¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×