今年は12月26日に仕事納めの人が多いと思います。これまで多忙でなかなか美容室に行く暇がなかった人の中には、年末年始の間にカットに行こうと考えている人もいるのではないでしょうか。一方、年末年始は混雑している美容室もあり、いつ行けばよいのか分かりにくいところがあります。年末年始に比較的空いている時期について、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。

【実はNG！】「えっ！？」 これが、美容室に行くときに着てはいけない“服”の種類です（画像6枚）

年末は終日混雑

Q.そもそも、年末年始に営業している美容室は多いのでしょうか。

原木さん「年末年始は、どうしても休業のお店が多い傾向にあると思いますね。以前はお正月に着物を着るため、それに合わせたヘアセットをされる人が多いという需要もあったので、お正月に開店しているケースもありました。

ただ、現在はライフスタイルの変化とともに、年末年始に営業するサロンは以前よりも減ってきていると思います。

具体的には『12月は29日か30日まで』といったスケジュールが多い感覚がありますが、大みそかまで営業するケースもありますね。年始は三が日まではお休みで、1月4日から始めるようなスケジュールが主流かなと思います。

ただ、大型ショッピングモールなどのテナントに入っている場合、ビルの営業スケジュールに合わせる必要があるため、元日だけ休みで1月2日から営業するというケースもあり得ると思いますね」

Q.もし年末年始に美容室に行きたい場合、年末と年明けとではどちらの方が空いているのでしょうか。また、時間帯によって違いはあるのでしょうか。

原木さん「三が日を経て仕事始めとなるタイミングで美容室も営業開始日となることが多いため、年始の方がお客さまの来店が分散しやすく、予約が取りやすい傾向にあると思います。

一方で、年末は多くの企業が仕事納めを終えた後でも対応できるように営業しているサロンが多い印象です。12月29日、30日と年末ギリギリまで営業していることも多いので、この辺りはやはり休みの間にヘアスタイルを整えておきたいとお客さまの意向と重なる期間のため、どうしても予約が集中してしまいやすい傾向にあると思います。

時間帯でいうと、年末はどうしても終日混み合ってしまいますが、夕方や土日は特に混雑しやすいですね。一方で年始の場合は、やはり仕事始めのタイミングと重なる傾向にあるため、平日の日中ですと比較的予約が取りやすいのではないかなと思います」

Q.年末年始の混雑する時期に美容室の予約が取れたとします。通常の時期に比べ、施術に時間がかかることが多いのでしょうか。その場合、「髪形を思い切って変える」といったように、大幅なイメージチェンジは控えた方がよいのでしょうか。

原木さん「完全予約制のサロンであれば、年末年始であっても施術の流れは通常と大きく変わらないため、極端に長く待たされるということはほとんどないと思います。ただ、どうしても年末年始は繁忙期という特性上、どのサロンにおいても予約が埋まりやすいことから、急に施術時間の長いメニューに変更してほしいとか、追加で何か対応してほしいとか、そういったご要望に対応するということは難しくなると思います。

一方、予約する段階でしたら時間を要する施術ですとか、思い切ったスタイルチェンジをしたいですとか、そういうご要望はまったく問題ありません。年末年始というタイミングで、久しぶりに来店する人とか、年内に整えておきたいと考えるお客さまも多いですからね。もしも不安な人は、『思い切って雰囲気を変えたいです！』と予約時や来店時に伝えていただけると、美容師側もイメージが湧きやすいかなと思います」

＊ ＊ ＊

美容室の営業日は店舗によって異なるため、行きつけの美容室がある人は早めに確認をしておきましょう。どうしても駆け込み需要で年末は混みがちなので、ゆったりとヘアスタイルを整えたい場合は年始に予約を取ってみてはいかがでしょうか。