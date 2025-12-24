ロッテリア（東京都港区）のハンバーガーショップ「ロッテリア」が、年末年始限定のキャンペーン「肉バーガーフェア」を12月29日から開催。今回のキャンペーンでは、「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」が販売されます。

【画像】すっごい”肉”!!! 分厚すぎる「肉バーガー」を見る！

どこから食べても「肉」！

同商品は、2枚ずつ重なった牛肉100％パティ、レッドチェダーチーズと一緒に、牛カルビ肉を合わせ、4種類のチーズをブレンドした「とろ〜りチーズソース」と、ガーリックが効いたカルビだれ、マヨネーズなどとともに、“ふんわりもっちり食感”のバンズで挟んだ一品。価格は890円（以下、税込み）。

さらに、牛肉100％のパティとレッドチェダーチーズをそれぞれ3枚に増量した「トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー」も同日から販売。価格は1090円。

同社は「どこから食べてもジューシーな肉のうまみと濃厚なチーズのコクが口いっぱいに広がる、『肉バーガー』という名にふさわしい一品です」とアピールしています。

一部店舗を除く108店舗（12月23日時点）で、2026年1月上旬まで販売予定です。