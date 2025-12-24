¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸É×ºÊ¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬ÅÄ¼Ë¤Î¼«¼£²ñ¤ÇÂçÁûÆ°¤Ë¡Ä¡ª¡ÉµñÀä¤¹¤ëÃÏ°è½»Ì±¡É¤È¡ÉÄ©È¯¤¹¤ëÉ×ºÊ¡É¤È¤Î´Ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÁÔÀäÂç¥²¥ó¥«¡×
¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬¸ø¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤ËÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×¡£Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë½»Ì±¤ÎÂ¸ºß¤¬¼«¼£²ñ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸É×ºÊ¤Ë¡ÖµñÀäÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¼çÉØ¡×¤¬Â³½Ð¡Ä¡ª¡ÖÅÄ¼Ë¤Î¼«¼£²ñ¡×¤¬ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°Ü½»É×ºÊ¤ÎËÛÊü¤¹¤®¤ëÀÀ¸³è¡×¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¸ø¸ÀÉ×ºÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÁûÆ°¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤¢¤ë¼«¼£²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸É×ºÊ¤È½»Ì±¤Î·ã¤·¤¤¸ýÏÀ
»öÂÖ¤Î¼ý½¦¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿Åö³º¼«¼£²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¾®ÂôË®É×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦70ºÐ¡Ë¤Ï¡¢A¤µ¤óÉ×ºÊ¡Ê¶¦¤Ë40Âå¡Ë¤ò´ó¤ê¹ç¤¤¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢½»Ì±¤é¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Áê¸ßÍý²ò¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö½»Ì±¤«¤é¡ØÉâµ¤Áê¼ê¤ò¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡Ù¤È¤«¡ØÉâµ¤¥Ç¡¼¥È¤Ï¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¼«Í³¡Ù¡ØÂ¾¿Í¤Ë»Ø¿Þ¤µ¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¼è¤êÉÕ¤¯Åç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿B¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Õ¤·¤À¤é¤Ê¤Î¤Ï¾¡¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÉ÷µª¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬A¤µ¤óºÊ¤Î¥«¥ó¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¥à¥¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¼«Ê¬¤¬¥À¥ó¥Ê°Ê³°¤ËÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¼»ÅÊ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È±þÀï¤·¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡£A¤µ¤óºÊ¤ÈB¤µ¤ó¤È¤Ç¡¢Ê¹¤¯¤Ë´®¤¨¤Ê¤¤¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂ¾¿Í¤Î½÷Ë¼¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¤ÈB¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬¡Ö¸«¤ë¤Ë¸«¤«¤Í¤Æ¡×¸ý¤ò¶´¤á¤Ð¡¢A¤µ¤óÉ×¤¬¡¢
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Û¤ÉÃËµ¤¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÎø¿Í¤òºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¤ÈÃã²½¤¹¡£
¤³¤ì¤ËB¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤ß¤¿¤¤¤ÊÈó¾ï¼±¤Ê¿Í´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È³ú¤ß¤Ä¤¡¢A¤µ¤óºÊ¤¬¡Ö¥ä¥Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤³¤ØÂ¾¤ÎÃËÀ½»Ì±¤¬¡Ö¥¢¥ó¥¿¤é¤ÏÆ»ÆÁ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Í¡©¡×¤ÈA¤µ¤óÉ×ºÊ¤òÍ¡¤·¡¢A¤µ¤óÉ×¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥ó¥¿¤À¤Ã¤ÆÉâµ¤´êË¾¤¬Ìµ¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤Ä¤âÃÏ°è¹Ô»ö¤ÎÏÃÂê¤òÃæ¿´¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë´ó¤ê¹ç¤¤¤¬Ê¶µê¤Î¾ì¤È²½¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö·ë¶É»þ´Ö¤â»þ´Ö¤À¤·¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤ª³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¿Í¤«¤Î½»Ì±¤ÏA¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ë¡Øº£¸å¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¸æÌÈ¤³¤¦¤à¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¼Î¤ÆÂæ»ì¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤ë¤Ç¡Ö´ûº§¼Ô¹ç¥³¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£
¤³¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÏ°è¤Ç¸ÉÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦A¤µ¤óÉ×ºÊ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï°ÕÌ£¿¼¤Ê¸åÆüÃÌ¤¬¤¢¤ë¡£¾®Àî¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£A¤µ¤óºÊ¤ÎÃÂÀ¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬ÎÙÄ®¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ½Ð¸þ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30¡Á50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË½÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÂÀ¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤È¸À¤¦¤è¤ê¤ª¸«¹ç¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ç¥³¥ó¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê³§¤µ¤ó´ûº§¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËË¤òÀÖ¤é¤á¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Æ±»Î¤Ç¿ÆÌ©¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡Ä¡Ä¤µ¤·¤Å¤á¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¸òÎ®²ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤´É×ÉØ¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¼«¼£²ñ¤ËºÇ¶áÆþ¤Ã¤¿¤ªÂð¤ÈÎÙ¤ÎÃÏ¶è¤Ç¾¦Çä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤Î¤´É×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê(¶ì¾Ð)¡©¡×
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥¸¥¸¥¤¤Î»ä¤Ë¤ÏÌµ±ï¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦Ã£´Ñ¤¹¤ë¾®Âô¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤¢¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÇ®µ¤¤È»²²Ã¼Ô¤Î¹âÍÈ¤·¤¿´é¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
