イラストレーターの「かに玉ひな。」さんの漫画「災い転じてなんとかだホイね」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

夕飯に回鍋肉（ホイコーロー）を作ろうと思った母。フライパンで肉と野菜を炒め、市販の合わせ調味料を入れたつもりだったのですが…という内容で、読者からは「現実を認識したときの顔が（笑）」「リピートはあり？」などの声が上がっています。

フライパンから漂った“いつもと違う匂い”

かに玉ひな。さんは、インスタグラムで作品を発表しています。かに玉ひな。さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「災い転じてなんとかだホイね」を描いたきっかけを教えてください。

かに玉ひな。さん「回鍋肉を食べたくて調理していたのに、最後の最後にフライパンに入れる『素（もと）』を間違えてしまったミスを、笑い話として昇華したくて描きました」

Q.入れ違いに気付いたとき、どのように感じましたか。

かに玉ひな。さん「最初は何が起こったのか分かりませんでした。途中、回鍋肉らしからぬスパイシーな香りがしてきて、『どうしよう…』と考え始めました」

Q.完成した丼は、どのような味でしたか。

かに玉ひな。さん「キャベツとピーマンと豚肉が入ったスパイシーな丼といった感じです。最後に鶏がらスープの粉末を入れて味を整えたので、コクもあって味は普通においしかったです」

Q.参考までに…。このときのレシピを教えてください！

かに玉ひな。さん「家族3人分のレシピです。豚肉250グラム、キャベツ1／4個、ピーマン2個を使用します。キャベツはザク切り、豚肉とピーマンは一口大に切ります。豚肉を炒めて火が通ったらキャベツとピーマンを入れ、同様に炒めていきます。野菜がしんなりしてきたら、回鍋肉の素…ではなく、1人前のスパイシーな物を入れ、鶏がらスープの素を小さじ1ほど入れて味が回るように炒め、最後にお好みで水溶き片栗粉を入れてとろみをつけたら完成です」

Q.息子さんは完食してくれましたか。

かに玉ひな。さん「小学5年の息子はぺろりと完食してくれました。手軽に作れて野菜もとれるので、また作ってみたいと思いました」

Q.漫画「災い転じてなんとかだホイね」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

かに玉ひな。さん「『回鍋肉の口になっていたの分かる』『私もパッケージをよく見ないで違う物を入れたことがあります』といったコメントをいただきました。皆さんに共感していただけて、うれしかったです」