キャンメイク新作オードトワレ「berry bloom」登場！ベリー&フローラル

キャンメイクの人気フレグランスブランド「メイクミーハッピー」から、2025年12月下旬に新作オードトワレ「berry bloom（ベリーブルーム）」が登場！ストロベリーやブラックベリー、カシスなどのベリー系フルーツと、ローズの優雅なフローラルな香りが絶妙に調和した、新しい「モテ香水」として注目を集めそう♡ 8mLサイズで770円（税込）と手ごろな価格で、持ち運びも便利。

「berry bloom」の魅力的な香りの秘密



「berry bloom（ベリーブルーム）」は、甘さの中にさっぱりとした爽やかさも感じられるユニークな香り。

トップには、ストロベリーやブラックベリー、カシス、グレープフルーツのフルーティーな香りが広がり、甘過ぎず軽やかな印象を与えます。

ミドルには、ローズのフローラルな香りが加わり、上品で優雅な雰囲気に。

ラストには、ムスクやアンバー、パチュリ、シダーウッドが深みを加え、香りが長続きするため、デイリー使いにぴったりです♡

使いやすいロールオンタイプ＆持ち運びに便利



「berry bloom」は、使いやすいロールオンタイプで登場。肌につける量を調整しやすく、つけ過ぎを防げるのが嬉しいポイントです。

手首や首すじにコロコロと転がすだけで、すぐに香りを楽しめます♪また、8mLのコンパクトサイズなので、ポーチに入れてもかさばらず、外出先や旅行先で手軽にリフレッシュできます。

少量でもしっかり香るため、香りが長持ちして、いつでもどこでも「berry bloom」のフルーティ&フローラルな香りを楽しむことができます。

メイクミーハッピーの他の香りも要チェック



「berry bloom（ベリーブルーム）」は「メイクミーハッピー」のオードトワレシリーズから新登場した香りですが、他にも多彩な香りが揃っています。

例えば、優しく清潔感のある「WHITE」や、みずみずしく爽やかな「BLUE」、フルーツと花の香りが調和した「GREEN」など、どれも個性豊かなラインナップ。

自分にぴったりの香りを見つけて、お気に入りを常に持ち歩けるのも魅力です♡

「berry bloom」で新しい香りの世界を楽しんで♪



キャンメイクの新作オードトワレ「berry bloom」で、甘さと爽やかさが融合した魅力的な香りを楽しんでください♡

ロールオンタイプで使いやすく、ポーチに入れやすいコンパクトなサイズ感もポイント。

デイリー使いにぴったりな「berry bloom」は、香りをさりげなく楽しみたい大人の女性におすすめです。ぜひ、お手軽に持ち歩き、あなたの気分に合わせた香りでリフレッシュしてみてください♪