チャンネル登録者数1630万人を誇る人気YouTuberのはじめしゃちょーが12月13日、「世界で1番クレーンゲームが多いゲーセンで開店から閉店までやり続けたら何個取れるの？」と題した動画を公開した。

（関連：【画像あり】はじめしゃちょー、「1578回」のクレーンゲームで何個獲得した？）

はじめしゃちょーが訪れたのは、神奈川県横浜市にある「サープラ横浜あそびタウン」。なんと555台のクレーンゲームが設置されており、動画タイトルの通り、世界一としてギネスにも認定されている。ちなみに、カプセルトイ機の設置台数・3333台もギネス記録だ。そんなゲームセンターで一日中クレーンゲームを遊んだら、景品は何個取れて、いったいプレイ料金はいくらになってしまうのか。ちょっと気になるけれど一般人にはなかなかできない、YouTubeらしい検証企画だ。まずは1万円をすべて100円玉に両替して、開店時間の10時から企画はスタート。制限時間は閉店する22時までの12時間だ。

詳しくは動画をチェックしてもらいたいところだが、はじめしゃちょーが最初にゲットした景品は伸び縮みしてピカピカ光る「もじゃもじゃボール」。使用金額は1300円で、かなり苦労していた。クレーンゲームはアームの強度など、取りやすさの「設定」があると言われるが、「はじめしゃちょーが来るから甘くしている」ようなことはなく、どの台もなかなかシビアな印象。それだけに、クレーンゲームの腕前は人並みというところのはじめしゃちょーによる検証は、視聴者にとってもリアルな結果になりそうだ。

動画は約1時間46分という長さだが、景品やゲーム性の多彩さとはじめしゃちょーの奮闘ぶりを見ていると、わりとあっという間だ。獲得するまでに21000円もかかった景品もあり、苦戦していた印象が残るものの、「12時間」となると成果は大きく、獲得した景品を並べてみると壮観の一言。獲得した景品の数とかかった金額の詳細はネタバレを避けるが、ゲームの試行回数は「1578回」に及んだ。

コメント欄では、「大人になっても遊び心を忘れず視聴者に笑顔を与えるはじめさんは本当に凄い」「1日中クレーンゲームできるの体力ありすぎ」などトップYouTuberの凄みを感じている視聴者の姿とともに、「クレーンゲームは富豪の遊び」「この動画プロのクレーンゲーマーがみたらムズムズするんだろうな笑」など、ゲームのシビアさと苦戦ぶりにフォーカスした声も多く寄せられていた。

（文＝向原康太）