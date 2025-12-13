Í¢½ÐÍÆÇ§È¾Æ³ÂÎ¤ÎÁý»º¸¡Æ¤¡¡ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢ÊóÆ»
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï12Æü¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬ÂÐÃæÍ¢½Ð¤òÍÆÇ§¤·¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸þ¤±ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¡ÖH200¡×¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¸½ºß¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¾å²ó¤ë¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬Ãæ¹ñ´ë¶È¤«¤é¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎH200¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ð¤òÇ§¤á¡¢ÈÎÇä³Û¤Î25¡ó¤ò¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤ÆÄ§¼ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ä»úÀáÄ·Æ°¡Ê¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¹ØÆþ¤Ë¸þ¤±¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏH200¤ÎÍ¢Æþ¤òÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö¶É¤Ï¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»º¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢H200¤Î¶¡µëÎÌ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¸·³Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ëº£²ó¤ÎH200¤ÎÍ¢½ÐÍÆÇ§¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÆµÄ²ñ¤Î°ìÉô¤«¤éÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£