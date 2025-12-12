【Wii+Wii Uパーフェクトカタログ】 12月27日 発売予定 価格：3,300円

ジーウォークは、カタログ本「Wii+Wii Uパーフェクトカタログ」を12月27日に発売する。価格は3,300円。

本書は任天堂から2006年および2012年に発売されたゲームハード「Wii」と「Wii U」をフィーチャーしたカタログ本。体感操作の革新をもたらしたWiiと、その後継機Wii Uについて、ハードウェアの仕様解説から周辺機器、互換モデルまで掲載され、Wiiの全461タイトルとWii Uの全249タイトルのパッケージソフト、バーチャルコンソールやWiiウェア、ダウンロード専用タイトルも収録されている。

発売年別・50音順索引付きで、検索性も抜群。ファミリーゲームからマニアックな名作まで、当時を思い出しながら楽しめる一冊となっている。

Wii+Wii Uパーフェクトカタログ

・スペック情報も含めたWiiおよびWii Uのハードを完全紹介

・Wii 461タイトル＋Wii U 249タイトルのパッケージソフトを画面＆パッケージ写真付きで紹介

・検索に便利な巻末50音順発売リストを掲載

Chapter1：Wiiハード大研究

Wii

・CPU、グラフィック表示能力、サウンド機能、通信機能をはじめとしたスペック詳細情報＋バリエーションモデルも掲載

Wii Family Edition

Wii Mini

その他魅力的な周辺機器の数々

Chapter2：Wiiソフトオールカタログ

日本国内で発売されたWii用ソフト461タイトルを発売日順、パッケージおよび画面写真付きですべて紹介

Chapter3：Wii Uハード大研究

Wii U

・CPU、グラフィック表示能力、サウンド機能、通信機能をはじめとしたスペック詳細情報＋バリエーションモデルも掲載

JOYSOUND FESTA

その他魅力的な周辺機器の数々

Chapter4：Wii Uソフトオールカタログ

日本国内で発売されたWii U用ソフト249タイトルを発売日順、パッケージおよび画面写真付きですべて紹介

APPENDIX：データベース

Wii対応ソフトウェア50音順索引

Wii U対応ソフトウェア50音順索引

