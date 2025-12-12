WiiとWii Uのハードからゲームタイトルを網羅。「Wii+Wii Uパーフェクトカタログ」が12月27日に発売
ジーウォークは、カタログ本「Wii+Wii Uパーフェクトカタログ」を12月27日に発売する。価格は3,300円。
本書は任天堂から2006年および2012年に発売されたゲームハード「Wii」と「Wii U」をフィーチャーしたカタログ本。体感操作の革新をもたらしたWiiと、その後継機Wii Uについて、ハードウェアの仕様解説から周辺機器、互換モデルまで掲載され、Wiiの全461タイトルとWii Uの全249タイトルのパッケージソフト、バーチャルコンソールやWiiウェア、ダウンロード専用タイトルも収録されている。
発売年別・50音順索引付きで、検索性も抜群。ファミリーゲームからマニアックな名作まで、当時を思い出しながら楽しめる一冊となっている。
Wii+Wii Uパーフェクトカタログ
・スペック情報も含めたWiiおよびWii Uのハードを完全紹介
・Wii 461タイトル＋Wii U 249タイトルのパッケージソフトを画面＆パッケージ写真付きで紹介
・検索に便利な巻末50音順発売リストを掲載
Chapter1：Wiiハード大研究
Wii
・CPU、グラフィック表示能力、サウンド機能、通信機能をはじめとしたスペック詳細情報＋バリエーションモデルも掲載
Wii Family Edition
Wii Mini
その他魅力的な周辺機器の数々
Chapter2：Wiiソフトオールカタログ
日本国内で発売されたWii用ソフト461タイトルを発売日順、パッケージおよび画面写真付きですべて紹介
Chapter3：Wii Uハード大研究
Wii U
・CPU、グラフィック表示能力、サウンド機能、通信機能をはじめとしたスペック詳細情報＋バリエーションモデルも掲載
JOYSOUND FESTA
その他魅力的な周辺機器の数々
Chapter4：Wii Uソフトオールカタログ
日本国内で発売されたWii U用ソフト249タイトルを発売日順、パッケージおよび画面写真付きですべて紹介
APPENDIX：データベース
Wii対応ソフトウェア50音順索引
Wii U対応ソフトウェア50音順索引
